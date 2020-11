Dagen i dag, 16. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 16.11.2020 kl 07:18

1904

16. november i 1904 etablerer Carl Anton Larsen fangststasjon på Grytviken i Sør-Georgia - som en hvalfangststasjon for hans selskap Compañía Argentina de Pesca. Selskapet hadde en stor økonomisk suksess i starten - men ble nedlagt i 1966 på grunn av overbeskatning av hvalbestanden



Landstasjonen var den første i Antarktis. Grytviken ble satt opp med til argentinsk kapital - på britisk jord - med norske materialer og norsk ekspertise. Hele samfunnet og selskapet ble sterkt preget av personer fra Vestfold.

Grytviken ble raskt en stor suksess. Stedet lå godt skjermet og hadde rikelig tilgang på ferskvann og i den første fangstsesongen slaktet en 195 hval.

Storbritannia regulerte fangsten gjennom tildeling av konsesjoner og fangstlisenser. Det ble også lagt eksportavgift på hvalolje.

Over 80 prosenten av fangsten det første året var knølhval. Fram til 1912 var knølhvalen det viktigste byttedyret, men allerede fra 1916 var den av helt underordnet betydning. Fra 1926 til 1939 ble det ved øya bare tatt 360 knølhval av totalt 34.000 hval.

I rekordsesongen 1930 – 1931 var det 6500 nordmenn ute på hvalfangst. Disse var fordelt på 160 hvalbåter og 29 flytende kokerier. Til sammen ble det i denne sesongen produsert 2.316.962 fat olje - som innbrakte ca. 150 millioner kroner til Norge.

1945

16. november i 1945 stiftes UNESCO. FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon er en organisasjon under De forente nasjoner med formål å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme internasjonalt samarbeid gjennom utdanning, vitenskap og kultur for å fremme universell respekt for rettferdighet, rettssikkerhet og menneskerettigheter sammen med frihet proklamert i FN-charteret.



Det er etterfølgeren til Folkeforbundets International Commission on Intellectual Cooperation.

UNESCO har per januar 2019 193 medlemsstater etter at USA og Israel meldte seg ut. Hovedkontoret ligger i Paris, men organisasjonen har også en rekke underkontorer rundt om i verden. De fleste av disse er samlingskontorer som dekker tre eller flere land, men det finnes også nasjonale og regionale kontorer.

UNESCO søker å oppnå sine mål gjennom fem store programmer: utdanning, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, kultur og kommunikasjon og informasjon. Prosjekter støttet av UNESCO inkluderer leseferdighets', tekniske og læreropplæringsprogrammer, internasjonale vitenskapelige programmer, fremme av uavhengig media og pressefrihet. Regionale kultur- og historieprosjekter, fremming av kulturelt mangfold, oversettelser av verdenslitteratur, internasjonale samarbeidsavtaler for å sikre verdens kultur- og naturarv (verdensarvsteder) og til å bevare menneskerettigheter. UNESCO forsøker å bygge bro over det globale digitale skillet.

Andre satsinger i organisasjonen omfatter å oppnå en god utdanning for alle og livslang læring, sette fokus på sosiale og etiske utfordringer, fremme kulturelt mangfold, fremme en kultur for fred og bygge inkluderende kunnskapssamfunn gjennom informasjon og kommunikasjon.

De brede konkrete målene og strategiene for det internasjonale samfunnet - som fastsatt i de internasjonalt vedtatte utviklingsmålene (inkludert FNs tusenårsmål) - underbygger alle UNESCOs strategier og aktiviteter.

1996

16. november i 1996 vedtok FNs generalforsamling at dagen skal være den internasjonale toleransedagen. FN ønsket med dette å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter. Alle medlemsland oppfordres til å fremme toleranse - både til skoleelever og til befolkningen for øvrig.



Opprettelsen av den internasjonal toleransedagen kom året etter FNs år for toleranse i 1995. Vedtatt av FNs generalforsamling etter initiativ fra FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

I en mangfoldig verden der ulike folk og individer flytter på seg, lever sammen og er avhengig av hverandre, så er toleranse essensielt for at et samfunn skal lykkes.

Toleranse er en motvekt til rasisme og voldelig ekstremisme.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk biografisk leksikon