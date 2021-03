Dagen i dag, 16. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 16.03.2021 kl 08:09

1957

16. mars i 1957 – Kongsberg Sølvverk nedlegger driften etter 333 år.



Kongsberg Sølvverk er et tidligere gruveselskap som ble startet i 1623 og formelt opprettet ved kongelig resolusjon i 1624. Verket er et av Norges eldste og mest kjente bergverk. Det regnes også som Norges største bedrift i førindustriell tid og nådde et omfang av om lag 1000 km gruveganger, 300 sjakter og mellom 1500 og 2000 skjerp. Kongsberg Sølvverk var i kontinuerlig drift til 1958. Sølvverket er fredet som kulturmiljø etter kulturminneloven.

Driften av Kongsberg Sølvverk foregikk vesentlig i gruvekompleksene Underberget og Overberget, og resultatene svingte mellom 2–12 tonn sølv per år. Den samlede produksjon fra Kongsberg Sølvverk beløper seg offisielt til vel 1 350 tonn sølv, men det er sannsynlig at det reelle uttaket var større.[1] Sølvforekomstene var vesentlig gedigent sølv, delvis som del av en kompleks malm knyttet til mektige ganger i berget.

1975

16. mars i 1975 blir Sosialistisk Venstreparti stiftet.



SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». SVs ungdomsorganisasjon er Sosialistisk Ungdom (SU).

Partiet ble stiftet i 1975, men har røtter i Sosialistisk Folkeparti (SF), som ble etablert i 1961, og i valgsamarbeidet Sosialistisk Valgforbund (1973–1975), som i tillegg til SF omfattet NKP og en liten gruppe venstreutbrytere fra Arbeiderpartiet.

Bakgrunnen for at SF og senere SV ble etablert var misnøye med Arbeiderpartiets vestlig-orienterte utenrikspolitikk under den kalde krigen. Fra 1960- til 1980-tallet stod utenrikspolitikken - spesielt arbeidet for vennskapelige forbindelser med østblokken og opposisjon mot Norges NATO-medlemskap - sentralt i SFs og SVs politikk.

Under Erik Solheims og Kristin Halvorsens ledelse - siden 1987 - har partiet utviklet seg i en reformatorisk retning med større vekt på innenrikspolitiske saker. Partiet var nær ved å splittes i 1999, da partiledelsen og stortingsgruppen støttet NATOs krig mot Jugoslavia.

Fra 2005 til 2013 deltok partiet i en regjering ledet av Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg.

I stortingsvalget 2017 fikk partiet 6,0 prosent oppslutning og partiets stortingsgruppe besto av 11 representanter. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 fikk partiet henholdsvis 4,1 og 4,0 prosent oppslutning - og én ordfører i Oslo.

Audun Lysbakken er partileder og parlamentarisk leder. I det politiske landskapet står partiet til venstre for Arbeiderpartiet, men ikke så langt til venstre som Rødt og NKP.

2014

16. mars i 2014 feirer Norske Kveners Forbund «kvenfolkets dag» for aller første gang.



Norske Kveners Forbund er en landsdekkende organisasjon som ble stiftet 4.-5. desember 1987. Forbundet har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners og de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk.

Noen av sakene som forbundet arbeider for, er en utredning av kvenenes historie og rettigheter, styrke medietilbud, at det skal opprettes en statssekretærstilling for kvenske saker. I tillegg vil en ha kvensk inn på alle nivåer i utdanningssystemet, kvenske barnehager, kulturfond, offentlig skilting på kvensk, museer og sentre for kvensk språk og kultur.

Kvenforbundet har arbeidet aktivt for å få kvenene anerkjent som nasjonal minoritet, noe som ble oppnådd i 1998 - samt for å få kvensk anerkjent som et eget språk. Dette ble oppnådd i 2005.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon