Dagen i dag, 16. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 16.02.2021 kl 08:17

1814

16. februar i 1814 – på Stormannsmøtet på Eidsvoll - blir det bestemt at det skal kalles inn en riksforsamling som skal gi Norge en konstitusjon. Stormannsmøtet på Eidsvoll - ofte kalt Notabelmøtet - var en forsamling av 21 innflytelsesrike nordmenn som møttes på innbydelse fra stattholder Christian Frederik dagen i forveien.



Foranledningen var at stattholderen og den norske eliten i januar-februar ble kjent med innholdet i Kieltraktaten fra 14. januar - og at den danske kongen ga opp kampen for å beholde Norge under helstaten Danmark-Norge.

Møtet blir regnet for å ha stor historisk betydning, ettersom det var i dette møtet at det ble bestemt at det skulle kalles inn en riksforsamling som skulle gi Norge en selvstendig konstitusjon og velge konge. Stormannsmøtet kom dermed til å sette i gang det norske selvstendighetsstrevet som munnet ut i Riksforsamlingen på Eidsvoll og 17. mai-grunnloven - som fortsatt er Norges Grunnlov.

Av like stor betydning var det at stattholder Christian Frederik denne dagen gikk med på å søke kongemakt utfra prinsippet om folkesuverenitet. Forut for møtet hadde han opprinnelig planlagt å kreve tronen som følge av prinsippet om kongs-slektens arverett til den (dansk-)norske tronen slik vennen Carsten Anker hadde foreslått. Men professor Georg Sverdrup lyktes i å forhindre dette.

Bakgrunnen for møtet var at prinsen stilte seg tvilende til om han i eget navn kunne erklære Norge som selvstendig rike. Han måtte først kalle sammen et råd av landets ledende menn.

De møttes etter invitasjon klokka fire om ettermiddagen den 16. februar. Den frammøtte Georg Sverdrup mente senere at det hele var en rådslagning «mellem Fædrenelandsvenner».

En kom fram til enighet om å appellere til folket, og i neste omgang sammenkalle til riksforsamling. Møtet ble - i likhet med den senere Riksforsamlingen - avholdt på Carsten Ankers eiendom på Eidsvoll verk.

Stormannsmøtet samlet ledende embetsmenn og rettslærde som befant seg på Østlandet. Av disse var 12 født i Norge. Et flertall på 13 var enten født i Danmark eller av relativt nær dansk avstamning.

Embetsmennene var i det alt vesentlige danskættede. Anker-slekten, de to professorene og en del av de høyere offiserene var norske i flere generasjoner. De ledende handelsborgerne på Østlandet deltok - representert ved Anker-slekten og Carsten Tank.

Sentrale og pragmatiske politiske tenkere som Jacob Aall og grev Herman Wedel Jarlsberg var ikke med. Det var heller ikke ledende embetsmenn eller handelsborgere fra Vestlandet eller Trøndelag til stede ved møtet.

1966

16. februar i 1966 åpner Ski-VM i Oslo hvor Norge tar fem gull.



Dette verdensmesterskapet var også den aller første virkelig store oppgaven for NRKs TV-sporten. Også det ble en norsk triumfferd.

Den norske medaljefangsten i nordiske disipliner, hadde vært så som så i OL og VM på første halvdel av 60-tallet. Men til VM på hjemmebane i Holmenkollen hadde Norge satset. Og det ga resultater.

NRKs satsing skulle vise mye av aktiviteten i Holmenkollen og Nordmarka direkte. Det var ingen selvfølge i de dager fordi løypene gikk i lange sløyfer og det var ikke så enkelt med overføringer fra langt ute i skogen.

Etter en noe laber start med sjuendeplass som beste norske plassering på tremila, løsnet det på 15 km.

«Det kan bli tredobbelt norsk til Norge», hoiet sidekommentator Kristen Kvello, som satt i boksen ved siden av Jarle Høysæter under NRKs direktesending.

Kvinnestafetten ble ikke sendt direkte på TV. Derfor gikk folket nesten glipp av "jentut'n".

Det var veteranen Ingrid Wigernæs som kalte stafettlaget det. Den gangen gikk de 3 x 5 kilometer. Wigernæs åpnet, Inger Aufles gikk andre etappe - og til alles overraskelse var Norge med helt der framme etter to etapper.

Berit Mørdre avsluttet - og hun hadde ingen sjanse til å ta igjen Sovjetunionens ankerkvinne Alevtina Koltsjina. Men Mørdre hadde god heng på svenske Toini Gustafsson. Og til enorm jubel staket hun seg centimeter for centimeter forbi Gustafsson inn mot mål - og sikret VM-sølvet med ni tidels sekunders margin.

Et par timer seinere ble VM avsluttet med storbakkerennet i Holmenkollen. Tjukk tåke førte til at TV-bildene nesten ikke viste noen ting - men hopprenn ble det. Bjørn Wirkola var det store norske håpet etter seieren i Midtstubakken noen dager tidligere.

Han skuffet ikke. I tåkehavet landet han lengst nede av alle - og tok sitt andre gull i Oslo-VM, og det i suveren stil.

2005

16. februar i 2005 trer Kyoto-avtalen i kraft etter å ha blitt ratifisert av 127 land. Det er en internasjonal avtale vedtatt 11. desember 1997 i Kyoto i Japan. Formelt er Kyoto-avtalen en protokoll til Klimakonvensjonen - som ble vedtatt under FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 - Rio-konferansen.



Norge fikk som følge av forhandlingene om Kyoto-protokollen mulighet til å øke sine utslipp med en prosent fra 1990-nivå. Fra 1990 til 2010 økte drivhusgassutslippene med åtte prosent. Det er verdt å merke seg at omregning til CO2-ekvivalenter skjuler en betydelig reduksjon i utslipp av lystgass fra industrien. De samlede utslippene av klimagassen CO2 har i perioden økt med anslagsvis 30 prosent - og var høyere i 2010 enn i noe annet år siden målingene startet i 1973.

Norges tildelte kvotemengde er 250,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter for femårsperioden 2008–12. Det er i gjennomsnitt 50,1 millioner tonn per år. I 2008 - Kyoto-protokollens første gjeldende år - slapp Norge ut 54,3 millioner tonn CO2e. For 2009 var tallet 51,7 - etter en reduksjon som en følge av den internasjonale økonomiske krisen. I 2010 var utslippet 54,3 millioner tonn. I 2011 var utslippet 53,3 millioner tonn. I 2012 var utslippet 52,9 millioner tonn. Totalt utslipp over femårsperioden var 266,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Norge valgte å oppfylle forpliktelsen med 10 prosent gjennom kvotekjøp.

Sammen med EU og 37 andre land har Norge påtatt seg utslippsforpliktelser også i Kyotoprotokollens andre periode. Fra 2013 til 2020 skal Norge begrense de gjennomsnittlig årlige utslippene av klimagasser til 84 prosent av utslippene i 1990. Dette er i tråd med det overordnede målet med 30 prosent utslippsreduksjon innen 2020.

Innenlandske utslippsreduksjoner kan etter Kyotoavtalens § 17 suppleres med kvotekjøp i utlandet. Utslippskuttene i utlandet vil da bestå i skogplanting, bygging av fornybar energi samt energieffektiviseringstiltak.

Å utelukkende basere seg på kvotekjøp er dermed ikke forenlig med Kyotoavtalen.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon