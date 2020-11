Dagen i dag, 15. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 15.11.2020 kl 10:05

15. november er KOLS-dagen

Det er for å få oppmerksomhet rundt lungesykdommen Kronisk obstruktiv lungesykdom - forkortet til KOLS.



Kols er en samlediagnose for en rekke nært beslektede sykdommer med kronisk og mer eller mindre irreversibel nedsettelse av lungefunksjonen.

Diagnoser som hører til under denne samletermen inkluderer kronisk astmatisk bronkitt, kronisk bronkitt med obstruksjon, bronkiektasi og lungeemfysem.

1920

15. november i 1920 avholdes Folkeforbundets første møte i Genève i Sveits. Folkeforbundet - også kjent som Nasjonenes Forbund - var en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 10. januar 1920 av del I av Versaillestraktaten.



Hensikt var å fremme nedrustning, ordne opp i uenigheter mellom ulike land og forbedre arbeids- og levevilkår blant verdens befolkning. Opprettelsen var særlig motivert av blodbadet under første verdenskrig.

Selv om Forbundet mislyktes i å hindre andre verdenskrig, klarte det i varierende grad å håndtere mindre konflikter i 1920-årene. I 1923 fikk det Italia til å gi opp okkupasjonen av den greske øyen Korfu.

Folkeforbundet holdt sitt første møte 10. januar 1920 - og ratifiserte samtidig Versaillestraktaten - og endte dermed offisielt første verdenskrig.

Den første generalforsamlingen ble holdt i Genève 15. november 1920. Forbundet oppløste seg selv formelt 18. april 1946 og overførte sine målsettinger til De forente nasjoner - FN.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er det eneste organet dannet av Folkeforbundet som fortsatt eksisterer.

2012

15. november i 2012 freder Riksantikvaren Operahuset i Oslo.



Operahuset i Oslo er Den Norske Opera & Balletts operahus i Bjørvika innerst i Oslofjorden. Det har adresse Kirsten Flagstads plass 1 etter operaens første sjef Kirsten Flagstad.

Huset er tegnet av arkitekt- og designkontoret Snøhetta, som vant en arkitektkonkurranse i 2000. Det ble høytidelig åpnet 12. april 2008. Bygningen har fått mange priser.

Ideen om å gi Oslo et eget operahus ble lansert for første gang i 1917 - under første verdenskrig - og skipsrederen Christoffer Hannevig tilbød seg å finansiere prosjektet. Planene strandet da Hannevig gikk personlig konkurs.

Nye forsøk på å bygge en opera i Oslo ble gjort både på 1920-tallet og i 1946.

I 1959 ble Den Norske Opera overført fra sine lokaler ved Nationaltheatret til Folketeatret. I 1989 startet Den Norske Opera et utredningsarbeid om et eget operahus i Oslo. Etter at operaplanene ble lagt fram, fulgte en tidkrevende og intens samfunnsdebatt om hvorvidt det skulle bygges en opera i Oslo.

Kritikere pekte på kostnadsnivå, behov og bygningens arkitektoniske uttrykk. Denne debatten fortsatte etter byggestart og åpning. En artikkel i Finansavisen viste blant annet at hvert besøk i det nye bygget totalt vil subsidieres av staten med over 2.000 kroner når husutgiftene medregnes.

I 1999 besluttet Stortinget at operaen skulle plasseres i Bjørvika, i stedet for på Vestbanen som var aktuelt etter nedleggelsen av togtrafikken i 1989. Byggherre var Statsbygg, arkitekt var Snøhetta AS og entreprisene ble blant annet tildelt Veidekke. Den opprinnelige kostnadsrammen var i 1999 satt til 3,3 milliarder kroner. Det ble ved byggestart i 2003 oppjustert til 4,4 milliarder kroner. Den endelige bygningen ble rundt 200 millioner kroner rimeligere.

Antall besøkende i Operaen i Oslo har økt betydelig siden innflytting i det nye operahuset. Det har også vært mange besøkende som bare har villet se bygget og gå på taket av selve huset. Taket har vært åsted for flere utendørs arrangement.

Ved ett-årsjubileet 12. april 2009 hadde 1,3 millioner mennesker vært innom huset i Bjørvika - noe som gjorde det til Oslos mest besøkte turistmål.

Åpningsforestillingen 12. april 2008 ble direktesendt som lørdagsunderholdning på fjernsynskanalen NRK1. Kong Harald sa i sin åpningstale blant annet følgende: «Dette huset skal nå og i mange generasjoner fylles med sang, musikk og dans. I denne rammen av glass, sten og tre har vi fått et sted for store sceniske og musikalske opptredener».

Av andre prominente gjester var Dronning Sonja, forbundskansler Angela Merkel og statsminister Jens Stoltenberg.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk biografisk leksikon