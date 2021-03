Dagen i dag, 15. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 15.03.2021 kl 08:26

1861

15. mars i 1861 blir Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug stiftet - det som vi i dag kjenner som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.



Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité - forkortet NIF eller forenklet til Idrettsforbundet - er norsk idretts øverste organ. NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå idrett for alle.

Idrettsforbundet har kontorer i Idrettens Hus på Ullevaal Stadion og har omtrent 220 fast ansatte fordelt på idrettskretser, Olympiatoppen og Idrettsforbundet sentralt.

Organisasjonen ble stiftet som Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug. Så kom en rekke navneendringer: I 1893 til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, i 1910 til Norges Riksforbund for Idræt, i 1919: Norges landsforbund for Idrett. Deretter Sammenslutning med Arbeidernes Idrettsforbund i 1940 - før organisasjonen tok navnet Norges Idrettsforbund i 1946.

I 1996 ble Norges Idrettsforbund og Norges olympiske komité slått sammen - etter at Arne Myhrvold ble valgt til felles president for NIF og NOK i 1994. Navnet ble i 2007 igjen endret - denne gangen for å legge til paralympisk i det offisielle navnet. Årsaken til dette var at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble oppløst og integrert med NIF fra 1. januar 2008.

For å bistå de 55 særforbundene i arbeidet med å inkludere funksjonshemmede idrettsutøvere har NIF etablert en egen enhet - Idrett for funksjonshemmede. Denne enheten har til sammen 12 ansatte.

I dag er NIF Norges nest største frivillige organisasjon - etter Den norske kirke - med over to millioner medlemskap og ca. 12.000 idrettslag i 19 idrettskretser og 55 særforbund.

1970

15. mars i 1970 dør forfatteren Tarjei Vesaas. Han var født på garden Vesås i Vinje i Telemark, Han ga ut mange romaner, noveller, dikt og skuespill. Hans forfatterskap preges delvis av modernisme. Hans romaner er også utgitt utenlands.



Vesaas skrev dikt og dramatikk, men var først og fremst kjent for sine romaner og noveller. Hovedverkene er Fuglane (1957) og Is-slottet (1963). Hans faste forelegger var Harald Grieg i Gyldendal og de to var gode venner.

I 1964 vant Tarjei Vesaas Nordisk råds litteraturpris for boken Is-slottet. For prispengene opprettet han et legat. Avkastningen fra legatet utgjør prispengene i Tarjei Vesaas' debutantpris som hvert år deles ut til årets beste unge skjønnlitterære debutant.

Prisen deles ut av Forfatterforeningens litterære råd.

Han fikk kunstnerlønn fra 1947 og Gyldendals æresgasje fra 1951. Han mottok også flere priser for sine bøker - blant annet Venezia-prisen for boken Vindane.

1979

15. mars i 1979 trer Likestillingsloven i kraft. Eva Kolstad blir verdens første likestillingsombud. Hun var også den første kvinnelige partilederen i Norge.



Eva Kolstad ledet Likestillingsrådet i 2977-78. Dette året gikk Lov om likestilling mellom kjønnene igjennom i Stortinget. Likestillingsombudet ble opprettet for å håndheve loven – og Eva Kolstad ble den første i denne stillingen. Hun satt i denne stillingen til hun gikk av for aldersgrensen i 1988.

Hun var venstrepolitiker, kvinnesakskvinne og humanist. Hun var en drivende kraft i likestillingsarbeidet i andre halvdel av 1900-tallet. Hun var også en pioner for kvinner i norsk politikk.

Fra 1. januar 2018 heter loven likestillings- og diskrimineringsloven.

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Etter hennes død fikk øvre del av Pløens gate i Oslo – der Venstres hus ligger – navnet Eva Kolstads gate.

