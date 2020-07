Dagen i dag, 15. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 15.07.2020 kl 09:12

1871

15. juli i 1871 blir Gjendine Slålien født. Hun - en norsk seterjente - inspirerte Edvard Grieg. Foreldrene var Anne Syversdatter og Erik Hansen Slålien - det første bestyrerparet på Gjendebu.



Sommeren 1891 var Edvard Grieg på fjelltur sammen med Frants Beyer og den nederlandske komponisten Julius Röntgen. På Skogadalsbøen traff de Gjendine som var seterjente der. Mens hun passet søsterens lille barn - samtidig som hun stelte kyrne - sang hun en vuggesang. Grieg ble begeistret for sangen, og med kuryggen som underlag skrev han ned det som ble Gjendines bådnlåt.

Da gjestene hadde gått fra Skogadalsbøen, kunne de høre Gjendine spille på bukkehorn til avskjed. En strofe av det hun spilte brukte Grieg senere i det lyriske stykket Hjemve.

Grieg, Beyer og Röntgen kom tilbake til Skogadalsbøen flere år senere. På ny måtte Gjendine synge for dem. Röntgen - som nettopp var blitt enkemann - ble så begeistret for Gjendine at han fridde og ville ta henne med til Nederland. Hun avslo - til tross for at hun var fristet. "Dæ bli som å rykkje ein blome upp me rote," svarte hun.

1917

15. juli i 1917 blir Reidar Liaklev født. Reidar Kristofer Liaklev var en norsk skøyteløper. Han representerte Brandbu Idrettsforening og vant OL-gull på 5 000 meter i St. Moritz. Liaklev var en utpreget langdistanseløper, men vant likevel ett europamesterskap allround.



Liaklev tok bronse i junior-NM 1939, hvor han vant 5 000 meteren, men som de fleste idrettsmenn i sin generasjon fikk han karrieren forkortet av verdenskrigen. Hans første internasjonale seniormesterskap var VM i 1947, hvor han ble nummer tre på 5 000 før han gikk seg opp fra niende - til fjerdeplass etter å ha vunnet 10 000 meter.

I de første olympiske leker etter krigen - i St. Moritz tidlig i februar 1948 - vant Liaklev først 5 000 meter med tiden 8.29,4.

Han vant europamesterskapet på Hamar med over ett tidspoeng på svensken Göthe Hedlund.

I 1949 ble han norgesmester. Året etter tok han sølv i EM i Helsingfors - etter igjen å ha vunnet 10 000 meteren.

At han var en utpreget langdistanseløper førte til at uttrykket "to etter Liaklev" ble tatt i bruk.

1927

15. juli i 1927 blir Håkon Brusveen født. Den norsk langrennsløper tok gull på 15 km under OL 1960 i Squaw Valley.



Han var opprinnelig tatt ut som hjemmeværende reserve, men få dager før OL ble han tatt ut etter gode resultater i testrenn i Norge. Kong Olav blir tillagt æren for at Brusveen ble tatt ut til OL. Aftenpostens journalist Sverre Fodstad henvendte seg til slottet etter at hele Norge mente Håkon Brusveen var forbigått i OL-uttaket og fikk følgende svar gjennom Kong Olavs kabinettsekretær: "Jeg ser gjerne at Brusveen blir med til Squaw Valley". Det var svært uventet at Brusveen skulle gå helt til topps - foran medaljegrossistene Sixten Jernberg og Veikko Hakulinen.

Under OL 1960 gikk Brusveen også ankeretappen for det norske stafettlaget. Norge ledet store deler av konkurransen ved Harald Grønningen, Hallgeir Brenden og Einar Østby. Etter en knallhard spurt måtte Brusveen se seg slått av Finlands Hakulinen - med 0,8 sekunders margin.

Brusveen har fem norske mesterskap, på 15 km i 1957 og 1958, på 30 km i 1953 og 1958, og på 3 x 10 km stafett med Vingrom IL i 1957.

I 1958 ble Brusveen tildelt Holmenkollmedaljen. I 1960 ble han tildelt Morgenbladets gullmedalje.

Brusveen drev sportsforretning på Lillehammer. Etter aktiv karriere ble han en del av NRK Radiosportens kommentatorteam. Fra 1963 til 1987 samarbeidet han med Bjørge Lillelien - en legendarisk duo. Lillelien kommenterte fra langrennsstadion mens Brusveen kommenterte ute fra løypa.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon