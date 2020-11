Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

14. november i 1665 underskrev den dansk-norske kongen Frederik III Kongeloven som fastsatte arvefølgen og formaliserte kongens eneveldige makt.



Den presiserte den forfatningsendringen som skjedde i Kongeriket Danmark og Kongeriket Norge ved et statskupp gjennomført av kongen i 1660 og bekreftet gjennom Enevoldsarveregjeringsakten i 1661 - som avskaffet stendenes innflytelse på riksstyret gjennom det gamle (danske) Riksrådet, valgmonarki og håndfestninger som begrenset kongens makt.

Med forfatningsendringen ble det slutt på adelens politiske makt i Danmark.

Kongeloven gjaldt i Norge fram til Norges Grunnlov kom i 1814, og i Danmark fram Danmarks grunnlov kom i 1848.

I Danmark er imidlertid to paragrafer forblitt gjeldende: § 21, som krever den utøvende makts tillatelse til prinser og prinsessers utreise og ekteskap, og § 25, som gir dem rett til å unnsi seg rettergang og vidnesbyrd ved de alminnelige domstoler.

1979

14. november i 1979 når Mariner 9 Mars - og blir det første romfartøyet i bane rundt en annen planet.



Romsonden ble skutt opp 30. mai 1971 og nådde planeten Mars i midten av november samme år.

Mariner 9 var det første menneskeskapte objektet som ble sendt i bane rundt en fremmed planet -tidligere hadde romsondene kun fløyet forbi målet og videre utover solsystemet.

1991

14. november er Verdens diabetesdag. Det er en global kampanje og FN-dag for å skape oppmerksomhet rundt temaer om diabetes.



Dagen ble introdusert for første gang i 1991 av den internasjonale diabetesføderasjonen – IDF - og Verdens helseorganisasjon – WHO - som en reaksjon på det økende antallet mennesker som rammes av diabetes.

Dagen markeres den 14. november hvert år, mens kampanjen varer helt til neste års kampanje med varierende temaer fra år til år.

Diabetes er en gruppe sykdommer som skyldes at kroppen ikke produserer nok insulin eller at insulinet virker for dårlig. Insulin trengs for at kroppen skal ta opp næring og fører til at en får høyt blodsukker.

Vi snakker gjerne om Diabetes 1 og 2.

Diabetes type 1 oppstår fordi bukspyttkjertelen slutter å produsere insulin.

Diabetes type 2 oppstår på grunn av en kombinasjon av insulinmangel og dårlig virkning av det insulinet som er til stede – såkalt insulinresistens. Denne sykdommen behandles primært med livsstilsendringer – det vil si kosthold og tablettbehandling.

