Dagen i dag, 13. august

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 13.08.2020 kl 09:35

1905

13. august i 1905 holdes Folkeavstemning om unionsoppløsningen med Sverige. 368 208 menn stemte ja, 184 nei. De stemmeberettigede - kun menn - skulle svare på om de var enige i "den stedfundne Opløsning af Unionen eller ikke".



Avstemningstemaet var nøye gjennomtenkt fra den norske regjerings side. Formuleringen understreket det norske standpunkt - som var at unionen allerede var oppløst 7. juni som følge av at regjeringen var gått av og kongen ikke hadde vært i stand til å skaffe landet en ny.

Fra norsk synspunkt var det viktig at temaet ikke skulle være "ja eller nei til oppløsning av unionen". Det ville bli oppfattet som en innrømmelse til den svenske oppfatning - at unionen fremdeles var gjeldende, siden den ikke kunne oppløses ensidig av den ene part.

At den svenske Riksdag ville kreve en folkeavstemning for å få bekreftet at flertallet av det norske folk virkelig ønsket unionsoppløsning, var kjent i Norge etter lekkasjer fra forhandlingene i Riksdagens särskildta utskott. Den norske regjering handlet raskt og klarte å komme svenskene i forkjøpet.

28. juli vedtok Stortinget regjeringens forslag om at folkeavstemningen skulle finne sted. Det var dagen før Sverige offisielt kom med sitt krav om folkeavstemning. Dermed slapp Norge tilsynelatende å bøye seg for et krav utenfra - noe som ville vært følt som et nederlag. Ved å ta initiativet selv, kunne Norge bestemme avstemningstemaet.

Avstemningen var den første hvor den stemmeberettigede delen av folket ble bedt om å ta stilling til en politisk enkeltsak, noe som skulle vise at folket var meget samstemte ved at 368 208 stemte ja, 184 stemte nei. Det var også meget høyt fremmøte på 85,4 prosent. Norge hadde i 1905 en samlet hjemmehørende befolkning på ca. 2,3 millioner.

Alminnelig stemmerett for menn - over 25 år - ble innført i Norge i 1898. Kvinnene fikk ikke stemmerett før i 1913. Til tross for kraftige henstillinger fra kvinnesaksbevegelsen fikk kvinnene - halve befolkningen - ikke være med på folkeavstemningene i 1905.

Men de organiserte sin egen aksjon for å tilkjennegi sin tilslutning til unionsoppløsningen. I løpet av bare to uker samlet de inn 244 765 underskrifter som støttet oppløsningen. Denne underskriftsaksjonen ble viktig for det videre arbeidet frem mot kvinnelig stemmerett i Norge.

1908

13. august i 1908 bryter kopper ut i Kristiania. 245 mennesker registreres som smittede og åtte dør.



Dette er det siste store utbruddet av sykdommen i Norge.

1936

13. august i 1936 tok Norge bronse i fotball-OL i Berlin. Bronselaget fikk sitt navn da Arne Brustad sikret bronse for landslaget. Han regnes for å være en av Norges beste fotballspillere gjennom tidene. Brustad spilte klubbfotball for Lyn - og var som sagt med på Bronselaget i 1936. Han fikk totalt 33 A-landskamper for Norge - og scoret 17 landslagsmål.



I OL-turneringen i Berlin scoret Brustad fem mål på fire kamper - deriblant alle Norges tre mål i bronsefinalen mot Polen. Norge vant 3-2. Brustad ble av mange - både i Norge og i utlandet - regnet for å ha vært turneringens beste spiller.

Arne Brustads drakt fra Europalaget - samt hans medaljer og trofeer - er i dag utstilt på Fotballmuseet på Ullevaal Stadion.

2005

13. august i 2005 arrangeres Norgesmesterskap i motbakkeløp for første gang med løpet Skåla - 1848 meter rett opp i Loen i Sogn og Fjordane.



Norgesmesterskapet i motbakkeløp er en del av NM i friidrett. Løpet blir holdt som en egen konkurranse utenfor hovedmesterskapet. Motbakkeløp som NM-øvelse ble første gang arrangert i 2005.

I 2005, 2006, 2007 og 2008 vinner Jon Tveit og Anita Håkenstad Evertsen. I 2019 - det siste året dette ble arrangert - vant Torstein Tengsareid og Karoline Holsen Kyte.

I år ble arrangementet avlyst på grunn av koronapandemien.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon