Dagen i dag, 13. april

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 13.04.2020 kl 15:30

1895

13. april blir 1895 Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) stiftet som Det norske vei- og jernbaneforbund. I 1898 ble navnet endret til Det norske sten-, jord- og bergarbeiderforbund. Dagens navn fikk fagforbundet i 1900 - samtidig som forbundet meldte seg inn i Landsorganisasjonen (LO).

I 2018 organiserte dette fagforbundet ca. 33 000 arbeidstakere innen forvaltning, anleggs- og vedlikeholdsarbeid i offentlig regi, anleggsrelatert entreprenørarbeid, renholdsbransjen, vaktmestere, skadesanering, spesialrenhold og vedlikehold, asfaltarbeid, bergindustrien, kystverket, vaktselskaper, parkeringsselskaper, tunnel-, bom- og bruselskaper, servicevirksomhet på Svalbard og fritids- og fornøyelsestilbud som drives i privat regi. Forbundet organiserer også grupper som ikke faller inn under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområde.

1965

13. april i 1965 blir første konsesjonsrunde for oljeboring på norsk sokkel utlyst. Norge har i flere tiår vært blant verdens største olje- og gassprodusenter. Oljevirksomheten er landets største næring. Produksjonen foregår offshore - det vil si i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet.

I 2017 produserte Norge over 236 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Naturgass utgjorde omtrent halvparten av volumet. Deler av inntektene settes inn i et eget fond - Statens Pensjonsfond Utland. I april 2019 var fondet i overkant av 9000 milliarder kroner.

En viktig del av at Norge ble et oljeland, er innføringen av handlingsregelen. Det er en uttaksregel for Statens Pensjonsfond Utland (SPU - også kalt Oljefondet). Det var statsminister Jens Stoltenberg første regjering i 2001 som innførte handlingsregelen. Forenklet kan en si at pengebruken skal tilpasses konjungtursvingningene i økonomien, som enkelt kan forklares med at staten skal bruke mer enn fire prosent når økonomien går dårlig, og mindre enn fire prosent når økonomien går bra.

Hvordan fondet ser ut etter korona-viruset har satt spor etter seg - og landet skal starte opp igjen - blir spennende.

2020

13. april i 2020 er andre påskedag - dagen som minner oss at Jesus virkelig har stått opp - ikke bare som ånd - men som menneske. Bibelteksten denne dagen forteller på en jordnær måte at Jesus har stått opp og at vi kan møte ham - og at han selv kommer for å møte mennesker.

I 1942 legger en stor del av norske prester ned sine plikter som offentlige tjenestemenn. Det blir proklamert fra prekestolen i alle norske hovedkirker 1. påskedag og i annekskirkene 2. påskedag. I det nordligste Norge, søndag etter påske. Hovedmannen bak dokumentet, som heter Kirkens grunn, var Eivind Berggrav. I seks punkter klargjør kirken sin holdning til NS-regjeringen og gjør seg selvstendig overfor staten. Den norske kirke ble i realiteten en frikirke.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon