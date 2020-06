Dagen i dag, 12. juni

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 12.06.2020 kl 08:58

1969

12. juni i 1969 blir Arbeiderbladet, Dagbladet, VG og Nationen enige om å boikotte EM i friidrett i Athen i protest mot den greske juntaen - Hellas ble styrt som et diktatur.



Militærstyret ble innledet med et statskupp om morgenen 21. april 1967 under ledelse av en gruppe oberster fra de greske militære styrker. Militærstyret ble avsluttet i juli 1974. Det skjedde etter at det greske militærstyret gjorde et mislykket kupp mot president og erkebiskop Makarios III på Kypros samme sommer - med det resultat at Tyrkia okkuperte den nordlige delen av øya.

Under kuppet - mens stridsvognene i morgentimene kjørte rundt i Atens gater - ble kong Konstantin II oppfordret til en allmenn mobilisering mot kuppmakerne. Han nektet å gjøre dette, og tok de nye makthaverne i ed og sa at han var "sikker på at de handlet i den hensikt å redde landet".

Mange grekere assosierte kongen med kuppmakerne, noe som ikke endret seg til tross for kongens forsøk på motkupp 13. desember 1967. Dette var mislykket og hele den kongelige familie flyktet til Roma.

1987

12. juni i 1987 vedtas lov om Sametinget - som er en nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge. Sametinget styres til daglig av Sametingsrådet, som ledes av sametingspresidenten. Sametingets parlamentsbygning og hovedadministrasjon ligger i Karasjok.



Sametinget styres etter det parlamentariske prinsipp, hvor det sittende Sametingsrådet baserer sin virksomhet på tillit i plenum. Sametinget er et politisk redskap som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folket.

Sametingspresidenten er den øverste formelle lederen for Sametinget, og presidentens formelle makt er definert indirekte av sameloven og direkte av Sametingets arbeidsorden.

Åpningen av det første Sametinget fant sted i 1989.

Sametingspresidenten myndighet omfatter blant annet daglig styring av Sametingsrådet og Sametingets administrasjon.

2012

12. juni i 2012 annonserer Telenor at fasttelefoni over kobbernettet - som hadde vært i bruk i over 100 år - skal fases ut fram mot 2017.



Historisk er fasttelefoni den eldste varianten av telefoni. Den ble oppfunnet av italieneren Antonio Meucci i 1849, men skotten Alexander Graham Bell stjal patenten i 1876 - og ble lenge feilaktig ansett som oppfinneren. Fasttelefonen ble introdusert i Norge i 1879.

Mobiltelefoni er av langt nyere dato. Den ble introdusert kommersielt på 1970-tallet, og digitalisert i 1993 i Norge gjennom GSM.

Fasttelefoni brukte lang tid til å ta av i verdensmarkedet, og vokste meget sakte. Det krevdes nedgraving av linjenett i bakken eller i luftstrekk, og dette er mer kostbart enn å installere mobilnett.

I våre dager arbeider Telenor med å få de siste med fasttelefonabonnentene til å gi opp dette. Telenor har gått ut og sagt at feil ikke vil bli rettet. Folk skal over på det trådløse.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon