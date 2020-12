Dagen i dag, 12. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 12.12.2020 kl 11:05

1851

12. desember i 1851 blir Det Bergenske Dampskibsselskab stiftet i Bergen. Formålet var å drive rutetrafikk mellom Bergen og hansestaden Hamburg i Tyskland



Rederiet fikk sitt første skip DS «Bergen» året etter etableringen. Opp gjennom årene startet BDS flere ruter til andre europeiske land - og senere også til Amerika. BDS var også et hurtigruterederi fra 1894 til 1979.

Under andre verdenskrig, og Thomas Falcks ledelse, tok BDS på seg en mengde oppdrag for den tyske okkupasjonsmakten, deriblant frakt av sement fra Tyskland til Norge. Samtidig var 13 av rederiets skip underlagt Nortraships - og dermed alliert - kontroll.

1863

12. desember i 1863 blir Edvard Munch født i Løten - vår best internasjonalt kjente norske bildende kunstner. Han døde 23. januar 1944 i Aker. Han var maler og grafiker - og tidlig representant for ekspresjonismen.



Munch var påvirket av symbolismen. Han beveget seg bort fra naturalismen og søkte gjennom personlige fremstillinger å uttrykke det moderne menneskets psykiske liv. Han samlet disse bildene i det han kalte «Livsfrisen» - der han behandlet sentrale eksistensielle temaer som kjærlighet, livsangst og død. «Skrik» fra 1893, er blitt stående som et ikonisk uttrykk for en fin-de-siècle-livsinnstilling – preget av fremmedgjæring og angst. Munchs uttrykksfulle kunst kom til å øve innflytelse på den tyske ekspresionismen.

Det er allment akseptert at Munchs livsverk er en av de viktigste forutsetninger for de rådende ekspresjonistiske strømningene i 1900-tallets kunst.

Han har som billedkunstner i dag en internasjonal posisjon som tilsvarer Ibsen innen teateret eller Abels innen matematikken.

1912

12. desember i 1912 blir Thorbjørn Egner født. Han var forfatter, illustratør, billedkunstner, reklametegner, visedikter, komponist og lesebokredaktør.



Egner og familien flyttet til Hoff, St. Georgs vei 22, ved Ekely, i 1953.

Egner er kjent i flere land for sine fortellinger for barn - særlig de tre hovedverkene Karius og Baktus (1949), Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1953) og Folk og røvere i Kardemomme by (1955), som han selv bearbeidet og framførte i flere medier: i Barnetimen i NRK, i bokform, som dukketeater, som dukkefilm og som sceneteater.

Selv regnet han de 16 bindene av Thorbjørn Egners lesebøker (1950–72) som sitt hovedverk, og som det viktigste han hadde gjort. Egner var også visebokredaktør, stilte ut tresnitt og tegninger på Høstutstillingen og ga ut to kulturhistoriske reiseskildringer for voksne - fra Vågå og Rauland.

Forfatterskapet har to poler. På den ene siden var Egner - slik det ble påpekt i en biografi til 100-årsjubileet - «en dannelsesagent, en nasjonal strateg som produserte den samme ideologien for den oppvoksende slekt, som Arbeiderpartiet presenterte for de voksne», som fremhevet flid og samarbeid. Dette kommer særlig til uttrykk i Hakkebakkeskogen og Kardemomme by. På den annen side var det sentralt for ham å understreke kunstens egenverdi, og nytten ved skjønnheten og det unyttige, synliggjort i den bohemaktige hovedpersonen Klatremus i Hakkebakkeskogen, og i det siste verket Musikantene kommer til byen (1978).

Bøkene og platene hans solgte i store opplag, og er blitt oversatt til en rekke språk. Han mottok St. Olavs Orden i 1972 - særlig for arbeidet med lesebøkene.

I Kristiansand dyrepark ble Kardemomme by bygget i full skala og åpnet i 1991, og i 2015 åpnet anlegget Hakkebakkeskogen.

Han er gravlagt på Ullern kirkegård.

