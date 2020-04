Dagen i dag, 12. april

Bjørg gir det "Dagen i dag"!

Publisert: 12.04.2020 kl 11:21

1964

12. april i 1964 blir Ridderrennet ble arrangert for første gang. Rennet holdes på Beitostølen, vanligvis i slutten av mars.



Den blinde plateartisten og helsesportentusiasten Erling Stordahl startet opp dette rennet for utøvere med syns-, bevegelseshemning eller annet handikapp. I 1968 ble Ridderuka arrangert i første gang. På Idrettsgallaen i 2014 ble Ridderrennet tildelt Årets hederspris.

Arrangementet har inspirert andre nasjoner. Nylig begynte Kina med sin egen ridderuke.

2008

12. april i 2008 blir det nye operahuset i Oslo åpnet. Åpningsforestillingen, med blant andre kongeparet, statsminister Jens Stoltenberg og forbundskansler Angela Merkel, ble direktesendt på NRK1.



Allerede i 1917 ble ideen om et eget operahus lansert. Planen strandet da skipsreder Christoffer Hannevig - som hadde tilbudt seg å finansiere bygget - gikk konkurs.

I 1989 startet utredningsarbeidet om et eget operahus i hovedstaden. Etter at planene ble lagt fram, fulgte en tidkrevende - og til tider meget intens - samfunnsdebatt. Skal, skal ikke bygge. Kostnadene var det store stridsspørsmålet.

Bygningen har fått mange priser og Riksantikvaren har fredet bygget.

2020

12. april i 2020 er første påskedag - den viktigste dagen i året i den kristne kirke. Jesus står opp fra de døde. Påskemorgen er kirkens festdag. Hvitt er den liturgiske fargen og alteret pyntes med hvite blomster.



Påsken ble den første offisielle kristne høytiden. 1. påskedag markerer også slutten av fastetiden og det er vanlig å ha lam til middag.

Påsken er vårhalvårets lengste ferie. I store deler av landet, markerer påsken skillet mellom vinter og vår. Påsken assosieres for store deler av befolkningen med hytteferie, skiturer og pussing av båt. Typiske symboler er gule blomster og kyllinger, påskeegg og gåsunger - rakler på seljekvister som springer ut.

Noe som er helt spesielt for Norge, er påskekrim. Det kommer av annonseringen av krimboken Bergenstoget plyndret i natt - som kom ut i 1923. For å lansere boken - lørdag før palmesøndag i 1923 - annonserte Gyldendal utgivelsen på avisenes førstesider - som om det var en nyhetsoverskrift. Få så at det sto (avert) under. Det hevdes at denne romanen - og markedsføringen - er starten til det norske påskekrimfenomenet.

Det står at boken er skrevet av Jonatan Jerv. Det er et fellespsevdonym for Nordahl Grieg og Nils Lie. De to vennene skrev annen hvert kapittel. Det møttes på en kafé i Hegdehaugsveien hver ettermiddag og leste for den andre bokens nyskrevne kapittel.

