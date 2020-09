Dagen i dag, 11. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag"

Publisert: 11.09.2020 kl 09:44

1953

11. september i 1953 opprettes Forbrukerrådet. Det ble opprettet for å gi myndighetene råd på vegne av forbrukerne.



Det norske forvaltningsorganet veileder forbrukere og mekler i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende - og driver interessepolitisk arbeid.

Forbrukerrådet er organisert tilsvarende som et direktorat - det vil si statlig finansiert - men faglig fristilt politisk fra overordnet departement med særskilte fullmakter. De har eget styre og egne vedtekter fastsatt av regjeringen.

Direktør i Forbrukerrådet er Inger Lise Blyverket, og styreleder er Anne Kathrine Slungård. I Forbrukerrådet jobber det 140 personer. Organisasjonen har som mål å gi forbrukere makt og mulighet til å ta gode valg.

Forbrukerrådet har vedtatt tre satsingsområder: forbrukerservice, forbrukerpolitikk og markedsportaler. I disse korona-tiden har Inger Lise Blyverket flere ganger deltatt i debatter og uttalt seg i nyhetsmedia om forbrukernes rettigheter. Ikke minst har flyselskapene fått høre hennes kritikk angående sen tilbakebetaling av kundenes penger.

Forbrukerrådet må ikke forveksles med Forbrukertilsynet - som hovedsakelig fører tilsyn med markedsføring av varer og tjenester med utgangspunkt i markedsføringsloven.

Forbrukerrådet ga tidligere ut Forbrukerrapporten. Bladet utkom første gang i 1958. Bladet ble lagt ned vinteren 2010 - etter 52 år i drift.

1962

11. september i 1962 innvies Tryvannstårnet som er et 118 meter høyt. Tårnet er bygd 529 meter over havet nær Tryvann.



Tårnet ble bygget i 1962 for å sende kringkastingssignaler videre til radio- og fjernsynsomformere i hele Norge.

I 2017 ble FM-radiosendere herfra slått av - og tårnet hadde dermed ikke lenger noen operativ bruk. Tårnet eies av Oslo kommune - men ble driftet av Telenor-eide Norkring inntil 2017.

60 meter oppe i tårnet er det en observasjonsplattform hvorfra en på klare dager kan se helt til Sverige i øst og Gaustatoppen i Telemark i vest - omkring 120 km unna. Til sammenlikning ligger Bergen om lag 300 km unna i luftlinje.

Observasjonsplattformen var tidligere et populært turistmål, men den ble stengt i 2005 på grunn av nye brannsikkerhetsforskrifter som ville bety en større investering. Stengingen hadde også sammenheng med sterkt fallende besøkstall. På 1980-tallet og 1990-tallet hadde tårnet 100.000 besøkende - mens det siste året det var åpent var det kun 25.000 som besøkte tårnet.

Dagens tårn er det fjerde i rekken. Det første utkikkstårnet ble bygget allerede i 1867 av Thomas Heftye. I 1883 ble tårnet erstattet av et nytt og bedre tårn og samtidig gitt i gave til byen. Tårnet ble stående fram til 1923.

Først i 1934 ble et tredje og ytterligere forbedret tårn bygget. Tårnet ble bygget i kraftig rundtømmer og var 18,5 meter høyt. De tre første tårnene var alle bygget i tre og kun ment som utkikkstårn.

I 1923 ble det første radioprogrammet i Norden sendt ut fra en liten sender i nærheten av dagens tårn. På det meste var det tre radiomaster i området - i dag kun en.

FM-senderne er de siste gjenværende tekniske installasjonene i tårnet - og etter slukkingen av FM-nettet - vil FM-senderne demonteres - og det vil ikke lenger være noen tekniske installasjoner i tårnet.

2001

11. september i 2001 vil bli stående i historien som dagen for terrorangrepet på World Trade Center i New York samt forsvarssenteret Pentagon. Angrepet er det mest omfattende på amerikansk jord - nesten 3000 mennesker ble drept.



Hendelsen fikk store globale konsekvenser. Den var den direkte årsaken til angrepet på Afghanistan i oktober 2001 - som førte til Taliban-regimets fall. Det medvirket også til USAs beslutning om å angripe Irak i 2003.

Angrepet førte også til at kampen mot internasjonal terror ble intensivert. Sikkerhet- og overvåkningslover i mange land ble skjerpet.

Det som skjedde, var at fire sivile fly ble kapret av aktivister fra al-Qaida. De var på selvmordsoppdrag. To av flyene ble med få minutters mellomrom styrt inn i Verdens handelssenter - World Trade Center - i New York. Et tredje fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter The Pentagon i Washington, D.C. Det fjerde og siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania.

Tvillingtårnene i Verdens Handelssenter fikk skader av flykollisjonene, men skadene var ikke så store at bygningene ville kollapset på grunn av dette alene. National Institute of Standards and Technology - NIST - slår fast at hadde det brannhemmende materialet blitt sittende på sentrale bygningskomponenter - så hadde bygningene stått den dag i dag.

Det var med andre ord de etterfølgende brannene som var hovedårsaken til tårnenes kollaps - ikke flykollisjonene i seg selv. Begge kollapset etter henholdsvis 56 minutter for sørtårnet (WTC 2) og 102 minutter for nordtårnet (WTC 1). Pentagon ble også alvorlig skadet.

Sent på ettermiddagen kollapset også WTC 7 i Verdens Handelssenter, uten at årsaken er endelig klarlagt.

Like etter terrorangrepet bestemte president George Bush at USA skulle angripe Afghanistan som et første trinn i krigen mot terrorisme. USAs neste krig i kampen mot terrorisme var krigen i Irak som ble innledet første halvår 2003.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon