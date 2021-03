Dagen i dag, 11. mars

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 11.03.2021 kl 13:04

1905

11. mars i 1905 overtar Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen etter George Francis Hagerup som Norges statsminister. Han ledet løsrivelsen fra Sverige.



Michelsen fikk sin første statsrådspost – i Francis Hagerups andre regjering, som tiltrådte høsten 1903. Her var han først ved statsrådsavdelingen i Stockholm. Fra 1. september 1904 ledet han Finansdepartementet.

Han var norsk statsminister fra 13. mars 1905 til 23. oktober 1907 - Christian Michelsens regjering. I tillegg til statsministerposten var han fra 25. november 1905 også sjef for Revisjonsdepartementet, og fra 31. oktober 1905 til 27. november 1906 sjef for Finansdepartementet og fra 25. mai 1907 sjef for Forsvarsdepartementet.

Statsminister Michelsen var svært sentral i prosessen rundt unionsoppløsningen med Sverige i 1905. Michelsen representerte Norge ved forhandlingene med Sverige i den svenske byen Karlstad. Hans motpart var den svenske statsministeren Lundeberg og forhandlingene løste krisen ved undertegningen av Karlstadkonvensjonen.

Michelsen ble 25. november 1905 tildelt storkors av St. Olavs Orden og var fra samme dato kansler for de kongelige norske ridderordener. Han hadde da steget i gradene fra ridder av 1. klasse (1896) over kommandør av 2. klasse (1898) og til kommandør av 1. klasse fra 21. januar 1905. Michelsen var også innehaver av Borgerdådsmedaljen i gull, 7. juni-medaljen og Kroningsmedaljen 1906.

Michelsen mottok også en rekke utenlandske ordener. Han bar storkors av Dannebrogordenen, av Æreslegionen og av Den røde ørns orden (Preussen), var innehaver av 2. klasse av Sankta Annas orden (Russland), kommandør av 1. klasse av Nordstjerneordenen, og var innehaver av Den hellige skatts orden (Japan) og Den dobbelte drageorden (Kina).

2005

11. mars i 2005 blir Ole Christian Kvarme utnevnt til biskop i Oslo.



Ole Christian Mælen Kvarme er prest, misjonær, bibeloversetter, sakprosaforfatter og biskop. Kvarme var biskop i Borg bispedømme fra 1998 til 2005 og i Oslo bispedømme fra 2005 til 2017.

Kvarme er oppvokst i Trondheim. Han har teologisk utdannelse fra Menighetsfakultetet (MF) i Oslo, og ble cand.theol. derfra i 1974. Han har også det praktisk-teologiske seminar fra MF. Kvarme har også hebraisk mellomfag fra Universitetet i Oslo (1970), og studier i rabbinisme og judaistikk fra Göttingen i Tyskland og Jerusalem i 1975 og 1976.

Han ble ordinert til misjonsprestetjeneste i Bodø 1975. Kvarme var vitenskapelig assistent ved Menighetsfakultetet 1972-74, og arbeidet som bibeloversetter i Det Norske Bibelselskap i 1973. I 1975 var han vernepliktig feltprest. Han var misjonsprest for Den Norske Israelsmisjon 1976-81 - med bosted i Haifa i Israel. Samtidig var han eksekutivsekretær for Bibelselskapet i Israel og for Bibelselskapet på Vestbredden for De Forente Bibelselskaper. Deretter bestyrer for Caspari Center for bibelske og jødiske studier i Jerusalem, 1982-86, og generalsekretær i Bibelselskapet, 1986-96.

Fra 1996 til 1998 var han domprost i Oslo domkirke. I 1998 ble han utnevnt til biskop i Borg, en stilling han hadde inntil han 11. mars 2005 ble utnevnt til biskop i Oslo.

Kvarme gikk av som biskop i Oslo 30. september 2017.

2011

11. mars i 2011 opprettes Langsua nasjonalpark og Ormtjernkampen nasjonalpark opphører.



Langsua nasjonalpark ligger i et typisk østnorsk skog- og lavfjellslandskap i Oppland. Parken ble opprettet for å «ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep.» Den dekker et område på 537,1 km².

Ormtjernkampen nasjonalpark er en tidligere norsk nasjonalpark som lå i Gausdal kommune i Oppland. Parken ble som sagt innlemmet i den langt større Langsua nasjonalpark.

Da Ormtjernkampen ble opprettet den 14. juni 1968, var det for å «bevare et naturmiljø med urskog og østlandsk fjellandskap i naturlig tilstand der dyre- og plantelivet får utvikle seg mest mulig fritt, samtidig som området skal gi mulighet for opplevelse av uberørt natur.». Den dekket et område på 8,5 km², og var med god margin Norges minste nasjonalpark. Den grenset opp til Ormtjernsmyra naturreservat.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon