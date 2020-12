Dagen i dag, 11. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 11.12.2020 kl 07:15

11. desember er verdens astmadag.

Astma bronkialis - eller reversibel obstruktiv luftveissykdom - er en anfallspreget sykdom i de nedre luftveiene.



Anfallet skyldes krampaktig sammentrekning av de små luftrørsgreiners muskulatur og ytrer seg ved hvesende åndedrett, piping i brystet - særlig på utpust - og hoste.

Sykdommen er kronisk og gir økning i luftveienes overømfintlighet. Under et anfall av astma får en åndenød, gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tungpust eller økende surkling. Barn får ofte brekning som følge av anfallet. Utenom anfall vil det være umulig å påvise en astmatilstand unntatt ved provokasjonstest, det vil si å utsette pasienten for et stoff som gir anfall.

Det er mange forskjellige faktorer som kan utløse astmaanfall, blant annet allergi, tobakksrøyk, støv, rå luft, kulde, fysisk aktivitet eller sterke lukter.

1718

11. desember i 1718 faller Karl XII på Fredriksten festning. Karl XII var Sveriges konge fra 1697 frem til sin død i 1718.



Sammen med Gustav II Adolf er han Sveriges mest kjente krigerkonge. Han ledet Sverige gjennom en serie forsvarskriger under den store nordiske krig, utløst av at den østlige rikshalvdelen - dagens Finland og Baltikum - ble truet av Russland. Han ble skutt under beleiring av Fredriksten festning - 30. november til 11. desember 1718.

Det finnes en rekke teorier om hvordan han ble drept. Mange mener at han falt for en kule fra egne rekker, andre mener at morderen var den franskfødte offiseren André Sicre - som det er antatt handlet på oppdrag fra Fredrik av Hessen, kongens svoger. Den mest sannsynlige teorien er at kongen falt for en kule fra norsk-dansk side.

1926

11. desember i 1926 innvies Osebergskipets nye hus på Bygdøy – Vikingskipmuseet.



Museum på Bygdøy har verdens best bevarte vikingskip og mange spennende funn fra vikingtiden i Norge.

Den nye opplevelsesfilmen Vikingtiden lever vises hele dagen i taket og på veggen inne på museet.

Vikingskipene på Vikingskipshuset ble bygget på 800-tallet og er funnet i tre store gravhauger på Oseberg, Gokstad og Tune. Her ble de haugsatt for å være farkoster for sine kongelige eieres siste reise til dødsriket.

Museet har også verdens eneste vogn fra vikingtiden - samt sleder, dyrehodestolper og skjelettene fra Oseberg og Gokstad.

Osebergfunnet er det mest kjente og spektakulære av skipsgravene – og den rikest utstyrte graven fra perioden i Europa.

Den kronologiske analysen av tømmeret i gravkammeret viser at begravelsen fant sted i 834. Gravskipet er bygget rundt 820.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon