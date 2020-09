Dagen i dag, 10. september

Bjørg gir deg "Dagen i dag"

Publisert: 10.09.2020 kl 09:25

10. september i år 1000 sto slaget ved Svolder - kanskje.



Alle kilder som daterer slaget, er enige om at det skjedde i år 1000. Den eldste kilden for datoen er den ellers nøyaktige Íslendingabók - skrevet rundt 1128 - og den utdyper at det skjedde om sommeren. Odd Snorresson forteller videre at slaget er "husket for de falne menn på den tredje eller fjerde Ides av september" - altså 10. eller 11. september i henhold til den romerske kalender.

Den større saga om Olav Tryggvason slår fast at slaget skjedde den 9. september - og andre kilder er enige om enten den ene datoen eller den andre. Ettersom noen middelalderske skribenter regner med slutten av året - som slutten av september - er det mulig at året som det refereres til kan være 999. Tradisjonelt sett har en likevel regnet år 1000 som det året Olav Tryggvason døde.

Stedet hvor slaget ble utkjempet - Svolder - kan derimot ikke bli identifisert med sikkerhet. I henhold til Adam av Bremen forgikk det i Øresund. Ågrip og Historia Norvegiæ plasserer stedet utenfor Sjælland. Theodoricus monachus sier at det skjedde "ved øya som er kalt for Svöldr - og det ligger nær Slavia".

Fagrskinna taler om "en øy utenfor kysten av Vendland - denne øya er kalt for Svölðr". Odd Snorresson og Snorre Sturlasson er enige om øyas navn - men spesifiserer ikke stedet. En versestrofe hos Skule Torsteinsson taler om "munningen av Svolder". Det antyder at Svolder opprinnelig var navnet på en elv, og at norrøne folk som var ukjente med vendisk geografi gjorde den om til en øy.

Moderne historikere er delt, noen plasserer stedet i nærheten av den tyske øya Rügen - altså Greifswalder Oie. En liten øy mellom Rügen og Peenemünde/Oder - slik det nevnes i en Norges historie fra 1885. Andre historikere holder fast på Øresund.

Kong Olav Tryggvason av Norge seilte hjem etter en ekspedisjon til Vendland - Pommern. Han ble overfalt av en allianse mellom Svein Tjugeskjegg, konge av Danmark, Olof Skötkonung, konge av Sverige, og Eirik Håkonsson, ladejarl fra Trøndelag.

Kong Olav hadde kun 11 skip i slaget mot en overvekt av bortimot 70. Hans skip ble ryddet ett etter ett - og det siste var det berømte "Ormen Lange" som Eirik jarl erobret da Olav i desperasjon kastet seg selv på sjøen.

Etter slaget ble Norge delt mellom seierherrene - og samlet igjen ved at det ble styrt av ladejarlene som len gitt tilbake av henholdsvis danekongen Svein Tjugeskjegg og Olof Skötkonung av Svearike.

Danekongen beholdt den direkte kontrollen i Viken - det vil si områdene rundt Oslofjorden. Sverige ved Svein Ladejarl fikk Møre, Ranrike og norske besittelser øst for Trøndelag. Eirik jarl styrte Vestlandet, Trøndelag og Hålogaland mer eller mindre selvstendig.

1943

10. september i 1943 blir Tor Edvin Dahl født. Dahl har skrevet for både barn, ungdom og voksne - romaner, fortellinger, noveller, krimbøker, skuespill, hørespill, manus til TV-serier, lærebøker samt rapport-, fag- og dokumentarbøker.



Den første boka han fikk utgitt var novellesamlingen En sommer tung av regn i 1968. Dahls foreldre var pinsevenner - og dette miljøet spiller en viktig rolle i flere sentrale bøker i hans produksjon. Blant disse kan særlig nevnes gjennombruddsromanen Guds tjener fra 1973 - som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris 1974.

Dahl har skrevet en rekke kriminalromaner fram til 1985 - under pseudonymet David Torjussen. Senere under eget navn. På 1970-tallet utga han en serie politiromaner i Gyldendal Norsk Forlags Den sorte serie - blant annet Etterforskning pågår (1973) - som han fikk Rivertonprisen for.

Siden 1997 har han utgitt en serie kriminalromaner med østkant-presten Pernille og hennes dr. Watson - transvestitten Roger - i hovedrollene.

Dahls store interesse for spill vises igjen i sakprosaboka Spillenes verden fra 1984.

Han har også bak seg en omfattende produksjon av hørespill, TV-filmer og TV-serier for NRK, blant annet serien om samegutten Ante fra 1974 og Havøy fra 1976 - om en familie sørfra som slår seg ned på et fraflyttingstruet fiskevær i Lofoten.

I tillegg til egne produksjoner har Dahl også dramatisert andre forfatteres verker for radio.

2003

10. september er Verdensdagen for selvmordsforebygging. Det er en internasjonal markering hvert år 10. september. Dagen er opprettet av IASP - Den internasjonale foreningen for selvmordsforebygging - i samarbeid med FNs Verdens helseorganisasjon.



I Norge har Landsforeningen for etterlatte ved selvmord fått i oppdrag å koordinere arrangementene i hele Norge.

Verdensdagen for selvmordsforebygging ble første gang markert på IASPs kongress i Stockholm 10. september 2003.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon