Dagen i dag, 10. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 10.07.2020 kl 07:37

1844

10. juli i 1844 fastsetter Kong Oscar I Norges riksvåpen.



Norges riksvåpen - og skjoldet i Norges kongevåpen - er på rød bunn en opprett, kronet løve av gull. I framlabbene bærer den en gullskjeftet øks av sølv. Våpenskjoldet er det offisielle heraldiske kjennetegnet til Stortinget, regjeringen, domstolene og andre statlige myndigheter.

Norges konge bruker våpenet i et skjold omgitt av ordenskjede og en hermelinsforet purpurkappe. Våpenskjoldets løve med øks kalles ofte Den norske løve og har sin opprinnelse på 1200-tallet eller tidligere.

Riksvåpenet er et av de eldste i Europa og skriver seg fra merker som norske konger brukte på sin personlige krigsutrustning på 1100- og 1200-tallet. Det kjennes siden 1200-tallet, da det tjente som våpen for Sverre-ættens konger. Det sies at Sverre - som var konge mellom 1184 og 1202 - hadde en løve i sitt våpen. Dette våpenet dukker opp i 1225, da det ble ført av Skule jarl Bårdsson - som hadde forbindelse til kongeslekten.

Et våpen med løve i ble også ført av Håkon den unge Håkonsson, som var samkonge mellom 1240 og 1257. Dette var i 1250. Håkon den unges far - kong Håkon den gamle Håkonsson - hadde i sitt segl en løve. Denne opptrer ikke i et våpenskjold, men ligger mellom kongens føtter. Dette kan være den samme løven som i Skule jarls og Håkon den unges segl. På den andre siden var løvedyr et mye brukt symbol på konge og kongemakt.

Oscar I var konge av Norge og Sverige fra 1844. Oscar var eneste sønn av kong Karl III Johan og dronning Desideria. Han var født i Paris og kom til Stockholm sammen med sin mor i juni 1811 etter at faren i august 1810 hadde blitt valgt til svensk kronprins.

Den nåværende offisielle versjonen av Norges riksvåpen. Tegnet av Sverre Morken i 1992.

2007

10. juli i 2007 holder Heavy Metal bandet Metallica konsert for 40 000 tilskuere på Valle Hovin stadion i Oslo.



Metallica er et Grammy-belønnet amerikansk heavy/thrash metal-band som ble stiftet i Los Angeles i USA 28. oktober 1981. Siden 1991 - og den til da største salgssuksessen Metallica (The Black Album) - har det kommersielt sett vært et av de mest suksessfulle bandene i heavy metal-historien. Med 57 millioner solgte album i USA (ifølge RIAA-tall) og tilnærmet det samme i resten av verden. Det totale antallet solgte album er rundt 100 millioner - i 2007.

Metallica plasseres per 2011 som nummer 7 på listen over mestselgende artister i amerikansk historie. Bandet ble rangert som nummer fem på VH1s 100 Greatest Artists of Hard Rock. I 2009 ble Metallica innvotert i Rock and Roll Hall of Fame.

Metallica fikk navnet sitt da Lars Ulrich hjalp heavy metal-promotør Ron Quintana fra San Francisco med å velge et navn til et nytt heavy metal-magasin han hadde ansvaret for. Magasinet skulle handle om amerikansk og britisk heavy metal. Quintana hadde to navneforslag - det ene var "Metal Mania", og det andre var "Metallica". Lars Ulrich foreslo at han kunne bruke navnet "Metal Mania" og valgte så å bruke det andre navnet til bandet han og Hetfield nettopp hadde startet.

1995

10. juli i 1995 blir Ada Hegerberg født. Hennes fulle navn er Ada Martine Stolsmo Hegerberg. Hun har vunnet en lang rekke priser, tatt medaljer og er kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller.



Hegerberg har vunnet norsk cup gull, gull i Toppserien, gull i UEFA Champions League, gull i tysk serie, gull i tysk cup, og sølv fra EM med det norske kvinnelandslaget. Hun har vunnet Gullballen - Kniksenprisen - (2015 og 2016). Hun ble av UEFA kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller for innsatsen i sesongen 2015/16 og er tildelt Aftenpostens gullmedalje.

Sportsjournalistenes statuett og BBCs pris for årets kvinnelige fotballspiller for 2017.

Sportsjournalister fra UEFAs 55 medlemsland kåret henne til Europas beste fotballspiller i sesongen 2015/16. Hun mottok prisen i Monaco 25. august 2016 sammen med Cristiano Ronaldo - som mottok prisen på herresiden. BBC kåret henne til "Årets kvinnelige fotballspiller 2017".

Hennes scoring i mesterligafinalen 2017/18 gjorde at hun ble den første kvinnelige spilleren i mesterligahistorien til å score 15 mål i én sesong.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon