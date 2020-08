Dagen i dag, 10. august

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

Publisert: 10.08.2020 kl 08:56

1903

10. august i 1903 oppdages Osebergskipet i en gravhaug i Vestfold.



Osebergskipet er restene etter et staselig vikingskip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820 og begravd i Oseberghaugen i 834. Haugen ble gravd ut i 1904 under ledelse av arkeologiprofessor Gabriel Gustafson - assistert av Haakon Shetelig. Det over 21 meter lange langskipet er bygd for både roing og seiling.

Osebergskipet ble hauglagt sammen med gravgods, flere offerdyr og et tømret gravkammer for to kvinner. Skipet ble først bygget opp igjen i et skur bak Universitets bygninger i Oslo, men transportert på jernbaneskinner via en lekter over til det nybygde Vikingskipshuset på Bygdøy i september 1926. Der er skipet utstilt sammen med andre gravgaver fra Osebergfunnet, Gokstadskipet og Tuneskipet.

Da Osebergskipet ble datert i 1991-92 - ved hjelp av årringekronologi - viste det seg at skipet ikke var bygget av tømmer fra samme vekstsone rundt Oslofjorden som Gokstad- og Tuneskipet. Forskere diskuterte om skipet kunne vært bygget i Danmark, men i 2009 oppdaget årringsspesialisten Niels Bonde og arkeologen Frans-Arne Stylegar at tømmeret kommer fra samme vekstsone som tømmeret brukt i Storhaugskipet og Grønhaugskipet fra Karmøy. Dette gjør det trolig at Osebergskipets byggested er å finne på Sørvestlandet - antagelig i Rogaland

1946

10. august i 1946 blir Norges Bygdeungdomslag stiftet.



Norges Bygdeungdomslag - NBU - har til formål å fremme bygdeungdommens og bygdenes interesser, samt ivareta og utvikle næringsgrunnlaget, bosettinga og kulturen i Bygde-Norge. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og er åpen for all ungdom som ønsker attraktive tilbud på bygda. Medlemsmassen er hovedsakelig mellom 16 og 30 år.

Norges Bygdeungdomslag ble stiftet i Stavanger. Harald Røed ble valgt til den første formann. NBU var da et resultat av at Norges Bondelag ønsket å ta opp igjen sitt ungdomsarbeid som hadde ligget nede under den andre verdenskrig. NBU har fortsatt et godt samarbeid med Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og 4H.

2007

10. august i 2007 blir Mannedagen stiftet.



Mannsdagen er en nyere privat merkedag som har blitt markert i begrenset omfang av enkelte organisasjoner i noen land siden 1980-tallet. Mannsdagen har blitt arrangert på ulike datoer - blant annet 7. oktober og 19. november. Arrangørenes begrunnelser for arrangementet har variert. Flere arrangører har opplyst at formålet er å være en kampdag for menns rettigheter, og har sammenlignet mannsdagen med Den internasjonale kvinnedagen. Mannsdagen har imidlertid - i motsetning til kvinnedagen - ingen offisiell status.

Siden årtusenskiftet har det vært mannsdag-arrangementer i Trinidad og Tobago, Jamaica, Norge, Australia, India, USA, Singapore, Storbritannia, Ghana, Canada, Danmark, Østerrike, England, Frankrike, Irland, Skottland, Pakistan, Grenada, Antigua og Barbuda, Malta og Sør-Afrika. De siste årene har de største arrangørene omtalt dagen som Den internasjonale mannsdagen. Flere steder har mannsdemonstranter på mannsdagen brukt ulike superheltkostymer - etter inspirasjon av den britiske mannsrettighetsgruppen Fathers 4 Justice.

I Norge har mannsdagen blitt arrangert i privat regi med ujevne mellomrom med relativt få deltagere. Forum for Menn og Omsorg stod bak arrangementet i 2004 og fikk oppmerksomhet i media gjennom bruk av batmankostymer etter mønster fra fedrerettighetsgrupper i andre land. Det er for å sette fokus på menn som er i konflikt med barnevernet eller fratatt omsorgen for egne barn - og gjennom å hevde at fokus på vold mot kvinner og barn har "kritikkløst propagandapreg."

Mannsdagen ble første gang markert i Norge i 1988 - da billedkunstneren Arne Bendik Sjur og psykologene Bjørn Skar Ødegaard og Bjørn Blumenthal oppnevnte seg selv til Mannskomiteen-88. Mannsdagen fulgte i kjølvannet av dette. At datoen 7. oktober ble valgt, var i utgangspunktet helt tilfeldig, ifølge Blumenthal. De opprinnelige norske arrangørene hadde alle bakgrunn fra vegetoterapimiljøet.

Siden var det et langt opphold, før dagen ble markert 7. oktober 2004 med et eget mannstog i Oslo sentrum med under 100 deltagere. Arrangør var Forum for Menn og Omsorg, som ledes av Ole Texmo. Mannsdagen ble av arrangørene presentert som en kampdag for menns rettigheter.

Hovedtemaet for Mannsdagen var ifølge arrangørene "fedres rettigheter ved samlivsbrudd", herunder krav om at alle barn skulle få delt omsorg ved samlivsbrudd.

Fra 2011 har mannsdagen blitt markert den 19. november av ulike grupper i Norge, som Forum for Menn og Omsorg og Reform ressurssenter for menn. Reform ressurssenter for menn har beskrevet arrangementet som en "kampdag" for menns rettigheter.

I 2012 var det ingen større markering, dagen fikk derimot oppmerksomhet i media. I 2013 ble Mannsdagen blant annet markert av Reform ressurssenter for menn og Fett, med foredrag om kjønnsdelt arbeidsmarked og selvmord blant menn på Litteraturhuset. Mannsforum hadde også markering av mannsdagen på Litteraturhuset, blant annet med utdeling av Mannsprisen.

