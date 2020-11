Dagen i dag, 1. november

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 01.11.2020 kl 10:06

1864

Den 1. november i 1864 opprettes Sagatun Folkehøyskole - Norges første folkehøgskole.



Den ble grunnlagt av Herman Anker og Olaus Arvesen. Skolebygningene ble oppført for Ankers midler på «Hamarslyst» - som ble kalt «Sagatun». Grunnstenen til skolebygningene ble lagt ned i 1865.

Skolen hadde sin beste tid i de 10 første årene. I 1873 overtok Arvesen skolen alene og flyttet den til naboeiendommen - kalt «Nysagatun». Skolen ble nedlagt 1891.

På eiendommen Sagatun finnes i alt seks objekter; fire bygninger, en bauta og alléen, som ble fredet i 1984. Arvesens villa brukes i dag som lokalene til Sagatun brukerstyrte senter..

1947

Den 1. november i 1947 grunnlegges Norsk Tjenestemannslag – NTL. Fagforbundet er for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning - som kultur- og forskningsinstitusjoner.



NTL er et av de største forbundene i LO med over 50.000 medlemmer.

NTL ble etablert etter at Statstjenestemannsforbundet – STAFO - like før krigen hadde sagt nei til LO-medlemskap og en hadde da startet arbeidet med å danne et samleforbund for statsansatte i LO.

NTL avholder landsmøte hvert fjerde år. På NTLs 19. landsmøte i november 2018 ble Kjersti Barsok valgt til ny leder etter John Leirvaag.

Som forbund innenfor Landsorganisasjonen i Norge, har NTL tradisjonelt sognet til Arbeiderpartiet. Forbundet har også til tider vært preget av en sterk venstreopposisjon. Forbundet har i dag ikke noen formelt faglig-politisk samarbeid med noen partier og gir heller ikke økonomisk støtte til noen partier.

I 1972 stilte NTL seg bak LOs ja til norsk medlemskap i EEC. Landsstyret sluttet seg i 1992, med knapt flertall, til et forslag om å anbefale norsk tilslutning til EØS, og gikk i 1994 inn for at LO ikke skulle ta standpunkt til spørsmålet om norsk medlemskap i EU.

1970

Den 1. november i 1970 bor det 3.874.133 mennesker her i landet.



Folketelling foretas med jevne mellomrom av de fleste av verdens nasjonale eller binasjonale myndigheter for å føre offisielle innbyggertall i et land eller område. Hensikten med folketellingene har variert fra skatteinnkreving og utskriving av soldater til rene statistiske formål.

De eldste kjente folketellingene ble foretatt i Babylon, Egypt og i Kina 2000–3000 f.Kr. Romerrikets folketellinger er kjent fra Bibelen - der de kalles «manntall». Fra middelalderen og fram til siste del av nyere tid var det svært få folketellinger.

I Norge er det gjennomført systematiske folketellinger siden 1769. Fra og med 1801 ble de gjennomført med navn. De tidligste folketellingene hadde til hensikt å skaffe oversikt over den mannlige delen av befolkningen - på grunn av skatteinnkreving og utkalling til militærtjeneste.

Den første folketellingen i Norge ble avholdt i 1769. Den ga en summarisk oversikt over befolkningen i de ulike prestegjeldene og byene. Den neste ble avholdt i 1801 og var den første som var nominativ – det vil si alle personer ble ført opp på listene under fullt navn.

De neste tellingene 1815-1855 var igjen summariske, mens det fra 1865 er gjeninnført nominative tellinger. Disse tok etter hvert med mer og mer informasjon om den enkelte – som sivilstand, bosted og alder. Og så er det i tillegg opplyst fødested, yrke, etnisitet og språk.

Folketellingene for 1801, 1865, 1875, 1885, 1891, 1900 og 1910 har blitt digitalisert av Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data - og er gjort søkbare på Internett. Folketellingen for 1920 er ferdig skannet, og vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten 1. desember 2020 - på dagen 100 år etter den ble gjennomført.

I 2019 var innbyggertallet 5.328.212.

I Europa begynte flere land med folketellinger på 1700-tallet - blant annet Island i 1701, Sverige i 1748 og Danmark-Norge i 1769. USA hadde sin første folketelling i 1790 mens England og Frankrike holdt sine første folketellinger i 1801.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon