Dagen i dag, 1. mars



Publisert: 01.03.2021 kl 17:38

1936



1. mars i 1936 stiftes Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO.

NITO er Norges største profesjonsorganisasjon for ingeniører og teknologer med over 92.000 medlemmer. NITO organiserer både ingeniører, bioingeniører, og andre med høyere teknologisk utdanning - herunder sivilingeniører og sivilarkitekter.

NITO er partipolitisk uavhengig og er ikke tilsluttet noen hovedorganisasjon, men samarbeider med Akademikerne i tariffspørsmål innenfor kommunal og statlig sektor. Organisasjonen er representert i hele landet med 20 avdelinger og på over 1900 arbeidsplasser.

De fleste av de yrkesaktive medlemmene er tilsluttet en bedriftsgruppene som består av alle NITO-medlemmer i en bedrift/virksomhet – som utgjør en juridisk enhet. Organisasjonen har en rekke faggrupper - blant annet NITO Lederforum, NITO Petroleum, NITO IKT, NITO Egen bedrift, NITO Bygg og anlegg, og Bioingeniørfaglig institutt (BFI).

NITO er deleier i Teknisk Ukeblad Media AS som gir ut Teknisk Ukeblad.

1940

1. mars i 1940 heves omsetningsavgiften fra 1 til 2 prosent.



Allmenn omsetningsavgift ble innført i Norge i 1935. I 1970 ble omsetningsavgiften avløst av merverdiavgift - MOMS.

Omsetningsavgiften ble opprinnelig beregnet på hvert omsetningsledd, og var kumulativ. Samlet avgift var altså avhengig av antall omsetningsledd fra produsent til forbruker.

Fra 1. september 1940 ble avgiften endret til en sisteleddsavgift.

Merverdiavgift – mva. – tidligere kalt merverdiomsetningsavgift – moms - er en generell forbruksavgift – skatt - på verdien som blir lagt til varer eller tjenester.

For hvert ledd varen passerer i handelskjeden blir en verdi (produksjonskostnader + fortjeneste = avanse) lagt til varen. Denne tillagte verdien er ikke bare et uttrykk for at selger ønsker avanse for å bearbeide varen. Den er også et uttrykk for at varen er tilført en faktisk verdi, for eksempel gjennom bearbeiding/foredling av varen eller gjennom transport av varen fra et sted hvor det ikke finnes noe marked for den, til et sted hvor det finnes et marked.

2007

1. mars i 2007 blir refleksvest påbudt i biler.



En refleks er et hjelpemiddel som brukes til å reflektere lys. Ulikt et speil, sender den lyset tilbake uansett hvilken innfallsvinkel det kommer fra. På fagspråk kalles dette retrorefleksjon. Dette gjør at refleksen synes mye bedre i mørket når en lyskaster - som et billys - treffer refleksen.

Retrorefleksjon oppnås ved hjelp av prismer («gammeldagse» refleksbrikker), mikroprismer (myke plastreflekser) eller glasslinser (som oftest sølvfarget refleks til bekledning).

1. mars 2007 ble den norske kjøretøyforskriften endret. Det ble innført krav om at minst én godkjent refleksvest må være lett tilgjengelig i bilen fra førersetet - til enhver tid.

Måling av refleks krever avansert utstyr som kun besittes av et par firmaer i Norge.

2012

1. mars i 2012 faller en meteoritt på 4,5 kilo ned i Valle i Setesdal.



Meteorittnedslaget i Norge var synlig over store deler av Sør-Norge og artet seg ved at flere meteoroider og meteoritter kom inn i atmosfæren. De fleste eksploderte eller brant opp i atmosfæren - men enkelte traff bakken. En ildkule viste seg over den sørnorske himmelen og løste seg opp i en sverm av meteoritt-fragmenter.

Sommeren 2013 ble en meteoritt på 4,5 kg funnet i Valle kommune. Det er antatt at «Valle-meteoritten» er den samme som den som ble observert.

Valle-meteoritten var den fjerde største som til da var funnet i Norge.

