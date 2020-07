Dagen i dag, 1. juli

Bjørg gir deg "Dagen i dag"!

1876

1. juli i 1876 opprettes Statistisk Sentralbyrå - SSB. Institusjonen sørger for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk her i landet.

I 1907 vedtok Stortinget den første statistikkloven - "Lov om tilveiebringelse af opgaver til den officielle statistikk". Denne loven ga hjemmel for å hente inn opplysninger for statistiske formål fra privatpersoner og næringsdrivende.

Loven slo samtidig fast at opplysningene ikke kunne brukes til andre formål enn til statistikkproduksjon, og at tallene ikke skulle offentliggjøres på en slik måte at det kunne skade den enkelte oppgavegiver.

I 1989 vedtok Stortinget en ny statistikklov, som blant annet fastsatte en taushetsplikt på 100 år for statistisk grunnlagsmateriale om personlige forhold og på 60 år for drifts- og forretningsforhold. Under den annen verdenskrig ble folketellingen for 1940 sløyfet, og annen statistikk ble svært forsinket.

Okkupasjonsmakten blandet seg imidlertid ikke inn i den daglige driften. Daværende direktør Gunnar Jahn, ble arrestert og avsatt i 1944. Ingen ny direktør overtok stillingen. Administrerende direktør i dag, heter Geir Axelsen.

1951

1. juli i 1951 våknet det norske folk opp til en ny tellemåte. Det er Stortinget som har vedtatt at innbyggerne i dette landet skal telle på samme måte som det engelskmennene gjør. Femtien, femtito, femtitre osv.

Fram til 31. juni kunne en telle på gamlemåten - den tyske måten. En og femti, to og femti, tre og femti osv.

Det unike i denne saken er, at det er et parlament som har bestemt måten folket skal telle på. Det har ingen andre folkevalgte organ i andre stater gjort.

2006

1. juli i 2006 opprettes det ny arbeids- og velferdsforvaltning - NAV. Dette er en av de største endringene i det norske velferdsapparatet.

Det var Stortinget som i 2001 ba om at spørsmålet om én etat, skulle utredes. De folkevalgte mente at dette kunne løse problemet med at innbyggerne skulle bli kasteballer mellom arbeidsmarkedsetaten - Aetat - trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten.

Bondevik II-regjeringen - fra 19. oktober 2001 til den gikk av etter stortingsvalget i 2005 - svarte med å foreslå to etater. Det samme gjorde Rattsø-utvalget. De ønsket å begrense utfordringene med omstillingen med å samle et stort antall ulike oppgaver innen én etat. Stoltenberg II-regjeringen overtok makten etter valget i 2005.

I mars 2005 hadde vinden snudd. Da Bondevik II la frem stortingsproposisjon 46 - "Ny arbeids- og velferdsforvaltning" - ble det foreslått én etat. Forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget - og 1. juli 2006 ble NAV offisielt etablert.

Det første NAV-kontoret åpnet i Trøgstad i Østfold i oktober samme år. Det siste av 457 kontorene, åpnet i Kristiansand i april 2011. Det markerte avslutning på organiseringen av NAV-reformen.

Ifølge myndighetene var hensikten med NAV-reformen å bryte med etablert norsk trygde- og stønadspolitikk. En ønsket å legge tyngde bak arbeidslinja. NAV-kontoret skulle være brukernes fysiske kontaktsted og representere én inngangsdør til alle oppgaver som skulle ivaretas av den nye Arbeids- og velferdsetaten. Sentralt i dette sammenslåingsarbeidet sto statsråd Dagfinn Høybråten fra Kristelig Folkeparti.

Da NAV-reformen ble vedtatt var det Bjarne Håkon Hanssen - fra Arbeiderpartiet - som var statsråd. Også han sto i bresjen for reformen. De to statsrådene var ikke enige om hvordan reformen skulle være. Hanssen gjorde flere endringer da han kom til makten.

En felles førstelinjetjeneste med kommunen skulle sikres gjennom et lovfestet krav om hvilke kommunale oppgaver som minimum skulle tilbys i NAV-kontoret.

I kjølvannet av arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystads avgang 10. april i 2015 uttalte professor Terje P. Hagen - som ledet et evalueringsutvalg av NAV i 2010 - at "det var et feilgrep å etablere NAV".

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon