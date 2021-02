Dagen i dag, 1. februar

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

Publisert: 01.02.2021 kl 08:05

1946

1. februar i 1946 blir Trygve Lie valgt til FNs første generalsekretær.



Lie var akseptabel både for Vesten - for sin innsats i den norske London-regjeringen, og for Sovjetunionen - fordi han dessuten kom fra en venstreorientert regjering. Han overtok etter Gladwyn Jebb, som inntil da hadde vært kommissarisk generalsekretær.

Etter en optimistisk og idealistisk begynnelse gjorde verdens deling i to maktblokker seg sterkt gjeldende også i FN. På begge sider var det enkelte som anklaget Lie for å foretrekke deres respektive motparter, og forsøkte å instrumentalisere FN for egne formål. Et tidlig stridspunkt var hvorvidt det kommunistiske Kina på fastlandet eller eksilregjeringen på Taiwan - Republikken Kina - skulle representeres i FN - og dermed inneha en fast plass i Sikkerhetsrådet.

Blant de politiske suksesser under Lies tid i FN, er Menneskerettighetserklæringen og den fremforhandlede tilbaketrekning av sovjetiske styrker fra Iran.

I 1950 vedtok Sikkerhetsrådet - mens Sovjetunionen boikottet rådet - en militærinnsats mot Nord-Korea - noe som gjorde det mulig for USA å støtte seg til FN-mandat under forsvaret av det angrepne Sør-Korea - Koreakrigen. I Stalins øyne plasserte dette Lie entydig på motstandernes side - og han begynte å arbeide for å få Lie avsatt fra sin post.

I 1951 ble han - mot Sovjetunionens - vilje gjenvalgt til generalsekretær. Men den 10. november 1952 trakk han seg i frustrasjon fra embetet. Han hilste sin etterfølger - Dag Hammarskjöld - med ordene: «Velkommen til New York og til De forente nasjoner. De overtar her verdens mest umulige stilling».

(Saken fortsetter under bildet.)



Trygve Lie (i midten) ble 1. februar 1946 valgt til FNs første generalsekretær. Her sammen med statsminister Johan Nygaardsvold og stortingsrepresentant C. J. Hambro på landgangen på skipet Andes, som fraktet rundt 700 eksilnordmenn fra regjering og administrasjon til Oslo 31. mai 1945. Foto: Anders Beer Wilse

1962

Den 1. februar i 1962 ankommer det første persontog til Bodø på den fullførte Nordlandsbanen.



Fra 2008 er Nordlandsbanen jernbanestrekningen mellom Trondheim og Bodø. Før 2008 ble navnet brukt på strekningen Hell–Bodø.

Nordlandsbanen er med sine 729 kilometer Norges lengste banestrekning. På Saltfjellet passerer du Polarsirkelen som er grensen til de polare strøk. Om vinteren kan du oppleve det berømte nordlyset og om sommeren går turen i midnattssol. Reisen byr på store variasjoner både i natur, kultur og klima.

Strekningen mellom Trondheim og Steinkjer er en del av Trønderbanen, og er ganske sterkt trafikkert. Mellom Bodø og Rognan er det også en del lokaltogtrafikk. Banen er enkeltsporet i hele sin lengde.

I juni 1945 ble det avduket en minnestein ved Storvoll i Rana kommune, over de omkring 5000 sovjetiske krigsfangene som - gjennom slavearbeid for den tyske nazistiske okkupasjonsmakten - bygde Ranas del av Nordlandsbanen.

I 2003 satte Rana museum opp en minnetavle ved Storvoll, for å hedre krigsfangene som bygde strekningene av Nordlandsbanen i Rana.

1999

Den 1. februar i 1999 stiftes Kystpartiet her i landet. Det er mest kjent som partiet til tidligere stortingsrepresentant Steinar Bastesen. Han ble i 1997 innvalgt på Stortinget for Tverrpolitisk Folkevalgte. I 1999 brøt han med disse og stiftet Kystpartiet.



Partiet ble stiftet som parti 1. februar 1999 og ble formelt godkjent av notarius publicus i Oslo 24. september 1999. Det er nå registrert i Partiregisteret.

Bastesen ble gjenvalgt til Stortinget i 2001 - men partiet tapte sin representasjon ved valget i 2005 etter et opprør mot Bastesen som partileder.

Partiet har bevaring av den norske grunnloven og norsk energi-, mat- og økonomisk selvstendighet som sin øverste prioritet. Naturvern er også en viktig del av dets program.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 stilte partiet liste i 18 fylker og fikk 0,4 prosent av stemmene nasjonalt. Partiet fikk valgt inn en representant i fylkestinget i Troms og to representanter i fylkestinget i Finnmark. Partiet mistet sin representant i fylkestinget i Nordland. Kystpartiet stilte også liste i 33 kommuner og ble representert i 13 kommunestyrer med totalt 41 representanter. Partiet fikk også valgt tre ordførere - i Kvænangen, Loppa og Skjervøy.

Ved Kommunestyrevalget 2015 stilte partiet 13 rene lister - som oppnådde totalt 1655 stemmer og 11 representanter. Kvænangen var beste kommune med 33,2 prosent av stemmene. Partiet fikk også valg inn en representant i Finnmark fylkesting.

Ved stortingsvalget 2017 stilte partiet lister i alle fylker utenom Oslo og Sogn og Fjordane og fikk totalt 2466 stemmer.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 stilte partiet liste i tre kommuner og tre fylker, og fikk innvalgt én kommunestyrerepresentant.

Dagen i dag er hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon