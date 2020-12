Dagen i dag, 1. desember

Bjørg gir deg «Dagen i dag»!

1847

1. desember i 1847 blir Agathe Backer-Grøndahl født. Storesøsteren Harriet Backer (1845–1932) ble en kjent maler.



I 1857 flyttet familien til Christiania, hvor hun studerte med Otto Winter-Hjelm og Halfdan Kjerulf. Siden fikk hun også studere musikkteori med Ludvig Mathias Lindeman.

I 1865 reiste hun sammen med Erika Nissen til Berlin for å studere ved Theodor Kullak (1818–82) sitt musikkakademi. Senere studerte hun under Hans von Bülow i Firenze i 1871, og under Franz Liszt i Weimar i 1873.

Allerede mens hun var i Berlin gjorde hun lykke med sin tolkning av Ludwig van Beethovens 5. pianokonsert. Hun var en pianistinne av verdensformat og ga konserter i flere europeiske land. Hun likte å spille Edvard Griegs verker og opptrådte tre ganger som solist i Griegs a-moll-konsert med komponisten som dirigent. Hun var også en nær venn av Edvard Grieg.

Hun slet med helseproblemer nesten hele livet, og mot slutten ble hun fullstendig døv. Etter 1903 ble hun derfor nødt til å gi opp sin karriere som konsertmusiker.

I 1875 ble hun gift med Olaus Andreas Grøndahl (1847–1923) - en av sin tids fremste norske kordirigenter.

1966

1. desember i 1866 begynner Henrik Mohn som Norges første professor i meteorologi ved Det norske meteorologiske institutt - DNMI.



Henrik Mohn - født 16. mai 1835 i Bergen, død 12. september 1916 i Kristiania - regnes som grunnleggeren av meteorologi og fysisk oseanografi i Norge.

Høsten 1864 holdt han en foredragsserie i Den Polytekniske Forening om «Den moderne Meteorologi og Veirspaadomme». Foredragene ble trykt i Morgenbladet - og vakte så stor oppmerksomhet at de førte til at det ble opprettet et meteorologisk institutt ved Universitetet i Christiania. Mohn ble kalt til det første professoratet 1. desember 1866 og til å bli Meteorologisk institutts første direktør - en post han hadde i 47 år.

Han organiserte en systematisk meteorologisk og klimatisk utforskning av landet og fikk i gang stormvarsler og daglige værvarsler. Henrik Mohn var en svært allsidig mann.

Boken Om Vind og Veir - utgitt i 1872 - ble i løpet av få år trykt på tysk, fransk, italiensk, spansk, russisk, polsk og finsk. Dette var den første fremstilling av moderne meteorologi basert på sammenstilling av observasjoner i synoptiske kart.

I 1873 deltok han som offisiell norsk representant ved stiftelseskongressen for Verdens meteorologiorganisasjon.

Sammen med sine brødre var han med på å starte de første buekorps i Bergen. Han bidro også til flere teateroppsetninger som forfatter, skuespiller og teatermaler. På Nordhavsekspedisjonen malte han blant annet fra Jan Mayen.

Henrik Mohns vei i Bergen og Mohnbukta på Spitsbergen samt Mohnryggen - som skiller Norskehavet og Grønlandshavet - er oppkalt etter ham.

1968

1. desember i 1968 blir Direktoratet for utviklingshjelp – NORAD - etablert. Det er et statlig direktorat for utviklingssamarbeid - og som er en fagetat under Utenriksdepartementet. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.



Norad gir faglige råd til dem som yter bistand og sørger for at den norske bistanden kvalitetssikres og evalueres - og at resultatene kommuniseres til den norske offentligheten. Norad forvalter statlige midler som kanaliseres gjennom norske frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, forskning og næringsliv for utviklingsformål.

I 2014 ga Norge 31,7 milliarder norske kroner i bistand. Det utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt. Afghanistan var det landet som fikk mest norsk bistand. Norge og fire andre medlemsland i OECDs utviklingskomité oppfylte i 2014 FNs mål om å bruke minst 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) på bistand.

2020

1. desember i 2020 – i dag - begynner John-Arne Røttingen i en nyopprettet stilling som helseambassadør i Utenriksdepartementet – en stilling som viser Norges satsing på global helse.



Som Norges globale helseambassadør skal Røttingen blant annet følge opp Norges samlede globale helseinnsats og norsk deltakelse i det internasjonale arbeidet med å bekjempe covid-19.

Norge har gjennom sitt sterke engasjement for å etablere og støtte vaksinekoalisjonen Cepi - og gjennom bidrag til vaksinealliansen Gavi - markert seg som en sentral pådriver for rettferdig global tilgang til vaksiner.

Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon