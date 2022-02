Da noen kidnappet Pingrid, valgte Ready å trå til

Hos Ready trodde de ikke sine egne ører da de hørte at Pingrid var borte. Nå gir de to av sine egne pingviner til Sagene IF.

Publisert: 10.02.2022 kl 15:26

GRESSBANEN/VOLDSLØKKA: En av Sagene IFs kjære pingviner, Pingrid, ble kidnappet i januar.

"Det er med sjokk og stor sorg at vi oppdager at en av våre pingviner er borte fra Voldsløkka. Pingviner er som kjent flokkdyr og de resterende tre pingvinene våre gråter og er kjempetriste etter at søsteren deres har forsvunnet", meldte Sagene IF 16. januar.

– Rørende

Pingrid er fortsatt ikke funnet, men nå får de resterende tre pingvinene to nye søsken. Idrettsforeningen Ready syntes det var triste saker at Sagene IF kun hadde tre pingviner å tilby barna som skal lære seg å stå på skøyter.

Derfor bestemte driftsleder Tom Bjerkely seg for å trå til:

– Når vi har 15, og Sagene IF har tre, syns jeg det er greit å gi dem to.

– Det er rørende, svarer en strålende fornøyd Kurt-Jarle Niltveit, Sagene IFs driftsleder, som torsdag møtte opp på Readybanen for å hente de nye familiemedlemmene.

Ikke noe tull når familiemedlemmer skal fraktes, de sitter selvsagt med setebelte! Foto: Janina Lauritsen Foto: Janina Lauritsen

– Dette er så viktig for unga, og jeg regner med det er minst like mange barn hos Sagene IF som hos Ready, fortsetter Bjerkely.

– Hva tenkte du da du hørte om kidnappingen av Pingrid?

– Jeg trodde ikke det var mulig.

Niltveit fryktet heller aldri for pingvinenes sikkerhet, før Pingrid forsvant:

– Dette er den femte vinteren vi drifter isbanen, jeg har aldri tenkt tanken om at noen ville ta med seg en pingvin.

– Avgjørende for barna

Det er helt avgjørende for barna å lære seg å gå på skøyter på denne måten, mener Niltveit. Med pingvinene går barna i riktig høyde, i motsetning til dem som bruker for eksempel bruskasser til å støtte seg på.

– Er Ready og Sagene IF gode venner fra før, eller er dette starten på et nytt vennskap?

– Alle bandyklubbene er venner, det er en gjennomgående god stemning, svarer Bjerkely.

Som et lite sikkerhetstiltak, skrev Niltveit nylig Sagene IF på de tre pingvinene som står igjen på Voldsløkka. Det skal han også gjøre med de to nye, før han skal bruke sommeren på å pusse opp hele gjengen. Da kan det også hende de får et malingsstrøk med Sagene IF-logoen på.

Han er veldig takknemlig for de to pingvinene som nå flytter til Voldsløkka, men han har også et ønske å komme med, til for eksempel ulike firmaer i bydel Sagene:

– Hvis noen ønsker å adoptere pingviner, slik at vi får flere, blir vi veldig glade. Vi vil gjerne ha så mange som mulig.

Hva skal de hete?

Tre pingviner har blitt til fem, og da gjenstår det bare ett spørsmål: Hva skal de nyeste Sagene IF-medlemmene hete?

– Vi vil gjerne ha et pingvin-preg over navnene. Kanskje leserne kan hjelpe oss? spør Niltveit.

Har du et par gode navneforslag? Send dem gjerne på e-post, post@sageneavis.no innen 1. mars. Da vil Sagene IF plukke ut sine to favoritter.

Folk har vært svært engasjerte i jakten på Pingrid. Men Niltveit tror ikke hun kommer hjem igjen.

– Pingrid er nok borte for godt. Men jeg håper jo likevel at noen, kanskje i nattens mulm og mørke, velger å sette henne på plass igjen, sier han.