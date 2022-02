– Da har jeg noe fornuftig å bruke tiden min på!

Ola (17) mener at barnehagen han gikk i, har en god del av fortjenesten for at han ble hekta på langrenn. Nå er målet for Heming-gutten å representere Norge i mesterskap.

Publisert: 20.02.2022 kl 10:14

FROGNERSETEREN: I fjor vår noterte han ned medalje i NM som et av målene for sesongen på treningsplanen. For en snau uke innfridde Heming-løperen Ola Nymark-Veum (17) og gikk inn til sølv på 15 kilometer skøyting i klassen M18 år i junior-NM på Nes. Ola mener at grunnlaget ble lagt allerede i barnehagen.

– Det var kult. Spesielt siden det ikke ble noen renn i fjor. For to sesonger siden var jeg veldig langt unna det. Jeg tok et stort steg mot det forrige sesong, men så ble det ikke noe skirenn, og jeg fikk ikke vist det. Så da var det spesielt viktig å gjøre det bra denne sesongen, sier Nymark-Veum.

Og 17-åringen fra Heming hadde grei kontroll på andreplassen og gikk i mål på tiden 35.24,2 med ni sekunder ned til tredjeplassen, men gullvinneren Kristian Kollerud fra Konnerud IL var det lite å gjøre noe med.

– Han har vært god i hele år, og han gikk nordisk også, så det var umulig å gjøre noe med han den dagen. Jeg er kjempefornøyd med et sølv, sier Nymark-Veum.

Selv om Ola ikke har mange pallplasser på CV'en nasjonalt, ble han nummer tre under Lauritz Bergendahls minneløp før jul. Og han var ikke snauere enn at han la en liten plan på det i fjor vår.

– Da jeg satte meg ned og skrev treningsplanen, sto medaljer i NM som et av målene. Da snakket jeg med treneren min, og han sa at det var et stort mål. NM i langrenn i Norge er store greier, og det skal trenes mye, og det skal trenes bra hvis jeg skal få det til. Jeg brakk en tommel i høst, og da så jeg litt mørkt på det, men så fungerte alt på renndagen, forteller 17-åringen.

Representerer gjerne Norge i mesterskap

Som mange andre i den alderen har også Ola Nymark-Veum ambisjoner i skisporet. Men samtidig er han også realist.

– Det er mange som sier OL-gull, VM og alt det der. Det må selvfølgelig være et stort mål, men det er lenge til vi kommer dit. I mellomtiden må vi heller ha fokus på ting som kommer, som junior-VM og juniorlandslag – ting som kommer de neste to årene. Det er nok det jeg har aller mest fokus på – å komme med der. På sikt hadde det vært kult å representere Norge i mesterskap, sier Nymark-Veum.

Samtidig forteller 17-åringen at han har et håp om å være med i kampen om en plass i troppen til junior-VM.

– Jeg er andreårsjunior i år, og man er fire år i junior, så de som får gå junior-VM er topp fem-seks beste som vanligvis er de som er ett og to år eldre enn meg. I år er det på Lygna. Du må hevde deg der, og så blir du tatt ut til junior-VM for å representere Norge. De aller beste får lov til å være med å gå der, forteller Heming-løperen.

Petter Northug er det store forbildet, ifølge Ola. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

– Hvor mye trener du?

– På årsbasis tar jeg det gradvis opp med ti prosent i året cirka. I fjor hadde jeg rundt 700 timer, så i år var planen 770, men jeg kommer nok opp på rundt 800 timer fra mai til mai, anslår han.

- Da går du glipp av en del sosialt?

- Jeg gikk på toppidrettslinja i fjor, men i år går jeg bare på ren studiespesialisering på Ullern, og dermed driver jeg nesten bare med langrenn og skole og ingenting utenom det. Det er nok mange som vil se på det som litt kjipt, men jeg trener med kompiser hele tiden, og hele miljøet mitt er bygd rundt langrenn. Så jeg synes det er verdt det - da har jeg noe fornuftig å bruke tiden min på i hvert fall, sier 17-åringen og smiler.

Viktig barnehage

Det hele begynte bare noen meter unna Frognerseteren Restaurant og Ola selv beskriver det som en interessant historie.

– Skistua barnehage, det var der jeg gikk. Jeg bodde rett oppi her, og jeg kom egentlig ikke fra en typisk sportsfamilie. Pappa er fra Bergen og mamma er fra Fredrikstad. Det var ikke sånn kjempegode skiforhold, men de tok oss alltid med på ski da jeg var et par år gammel, og så ble det Skistua barnehage. Alt baserte seg på å gå på langrenn på vinteren, og han som kjørte løypemaskinene kjørte innom barnehagen, og kjørte opp løyper inne på friluftsområdet. Vi hadde noen veldig gode barneagetanter som tok oss med ut på ski og aktiviserte oss. Så det var nok der jeg fikk selve skigleden.

Og da var det ikke noen vei tilbake.

– Det har alltid dreid seg om det, og så har flere og flere falt av, men det har ikke vært noe «option» egentlig. Det har bære vært sånn som det må være. Det er det jeg synes er gøy å drive på med, sier 17-åringen.

– Har du hatt noe forbilde?

– Petter Northug er nok definitivt et forbilde. Han synes jeg er kul, han er en egen personlighet og endret hele langrennet. Det er kanskje ikke det mest spennende svaret, men det er Northug – han er kongen, avslutter Heming-løperen.