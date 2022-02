Da er planene klare for ny gang- og sykkelvei

Statens Vegvesen har startet den innledende fasen med å anlegge gang- og sykkelvei fra Røakrysset til kommunegrensen.

RØA: I mange år har det foreligget vært planer for å anlegge en fullverdig gang- og sykkelvei i denne delen av Griniveien. Penger og gjennomføringsplan er nå til stede, riktignok noe forsinket. Årsaken til forsinkelsen er blant annet at Vann- og avløpsetaten vil legge nye vannledninger, samtidig som Statens vegvesen anlegger ny gang- og sykkelvei.

Tiltaket

Dette skal Statens vegvesen gjøre:

Bygge ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter

Ruste opp eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ekraveien og Oslo/Bærum grense, ca. 350 meter

Tilpasse avkjørsler.

Dette skal Vann- og avløpsetaten i Oslo gjøre:

Skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekreveien, cirka 450 meter.

ET MARERITT: Mye trafikk og ikke minst tungtrafikk, gjør det vanskelig for syklister som kommer fra opparbeidet sykkelvei på Røasiden eller Bærumsiden og inn i Griniveien. I tillegg må beboere på venstre side av veien krysse veien uten fortau på sin side. Foto: Vidar Bakken

Tidsplanen

Høst 2021 – årsskiftet 2022/23:

Detaljplanlegging gang- og sykkelveg og fortau + grunnerverv (Statens vegvesen)

Forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger (Vann- og avløpsetaten). Grunnboring startet opp i desember 2021.

Vår 2023: Byggestart

Vår 2025: Ferdigbygd prosjekt

Finansering

For at strekningene i Plan for sykkelvegnettet i Oslo skal bli bygd, kreves det at både stat og kommune prioriterer ressurser til dette. Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Statens vegvesen har derfor inngått en samarbeidsavtale om fordeling av ansvar for investering i sykkelvegnettet i Oslo. Et av hovedprinsippene, er at Statens vegvesen tar investeringsansvar for regionale sykkelruter som krysser kommunegrensa. Selv om Statens vegvesen har bygge- og investeringsansvaret for Grinivegen, er Bymiljøetaten veieier og skal ta over anlegget etter at det er ferdigstilt.

Vann- og avløpsetaten i Oslo finansierer rehabiliteringen av ledningsnettet i Griniveien.

