Da er det vedtatt – de skal ned

Da er det endelig vedtatt, master og luftledningen til Smestad transformatorstasjon skal rives. Det er riktignok et lite men.

Publisert: 29.06.2021 kl 13:55

ULLERN/VESTRE AKER: NVE har godtatt rivning av den 132 kV luftledningen som strekker seg fra Smestad gjennom Mærradalen, Hovseterdalen, Bogstad og videre inn i Sørkedalen. Den ender opp i Ultvedt i Ringerike kommune og er 31,6 kilometer lang.

Det var en periode snakk om at hele ledningsnettet skulle bevares for ettertiden eller deler av nett og master. NVE skriver at kraftledningen er et statlig listeført kulturminne. NVE har av denne grunn satt vilkår om at englemast nr. 315, som er masten etter parkeringsplassen på Wyllerløypa i retning Oslo, skal bevares.

Det er riktignok et lite men knyttet til vedtaket. Den samme traseen er ett av alternativene for ny hovedkraftlinje inn til Oslo, selv om Statnett tidligere har uttalt at Sogn er et foretrukket tilknytningspunkt.

NVE skriver i rivetillatelsen:

Luftledningen er normalt ikke i drift, og den eneste funksjonen til luftledningen per i dag er å ligge som reserve inn til Oslo. Statnett har forsterket ledningsnettet inn til Oslo, og det er derfor ikke behov for reserveledningen. Vi mener derfor at tiltaket ikke påvirke forsyningssikkerheten, og at ledningen følgelig bør rives. Luftledningen båndlegger i dag et 32 meter bredt rettighetsbelte, går gjennom mye brukte og viktige friluftsområder, naturvernområder og nær bebyggelse. Det å rive denne vil dermed ha positive virkninger for private og allmenne interesser, samt for areal- og miljø. Store deler av ledningen går gjennom mye brukte områder, og når anleggsarbeidene pågår vil det gi ulemper for de som bor/bruker området med stengte stier, ferdselsårer, skiløyper med videre. For å minimere de negative virkningene av anleggsarbeidene har vi satt vilkår om at Statnett skal utforme en miljø-, transport- og anleggsplan.

Starter i oktober

Statnett informerer om at flere av mastepunktene langs traseen befinner seg i områder der mange mennesker både bor og ferdes. Det betyr at det i perioder vil være begrenset fremkommelighet. Dette vil bli informert om i god tid før arbeidet starter. Selve rivearbeidene planlegges i perioden oktober 2021-mai 2022.

- Vi har en ambisjon om å gjennomføre rivingen på en mest mulig skånsom måte for omgivelsene. Samtidig ber vi om forståelse for at det i kortere perioder vil være anleggsarbeid og støy når vi jobber ved hvert enkelt mastepunkt, sier Siri Revelsby, prosjektleder i Statnett.

