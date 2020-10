Da er den kommet i orden

Det ble rettet kritikk mot Selvaag da hele Kikutkollen ble sperret av på grunn av muren som hadde rast ut i området. Nå er hele området sikret og åpent.

Publisert: 13.10.2020 kl 11:40

EKELY: I juni kom den overraskende kunngjøringen fra Olav H. Selvaag i Selvaag gruppen på Kikutkollen. Selskapet hadde gitt opp dialogen med byrådet/Oslo kommune og hadde bestemt seg for på egen hånd å gjøre Kikutkollen til en naturpark for allmenheten.

Etter at Kikutkollen ble åpnet igjen, var det et mindre område som fremdeles sto igjen og som fortsatt måtte sikres. En del av muren hadde rast ut ved den såkalte lystgrotten på området. Selvaagselskapet Mallin Eiendom AS hadde fått pålegg fra Plan- og bygningsetaten om å sette denne i stand, i og med at den kunne utgjøre en fare for allmennheten. Løse steiner kunne utgjøre en fare for forbipasserende på stien og i grotten. Som eiere av den aktuelle eiendommen var de lovpålagt å holde den i en slik stand at det ikke oppstår fare.

SLIK VAR DEN: Det så ikke bra ut i vår, da muren ytterligere hadde rast ut. Foto: Vidar Bakken

Nå er muren satt i stand og det avsperrede området er igjen åpnet for publikum. Nødvendig drenering er lagt inn og løvtrærne på toppen av muren er fjernet. Disse var blitt av en slik størrelse at røttene bidro til at muren ble skadet. Saken er nå avsluttet fra Plan- og bygningsetatens side.

