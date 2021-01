Da det smalt på Lilleaker

Det manglet ikke på advarsler før den omstridte dynamittfabrikken gikk i luften.

LILLEAKER: Det er 24. april 1874 da beboere på Lilleaker hører og føler et fryktelig drønn. Det er nitroglyserinfabrikken ved Fåbrofossen som bokstavelig talt går i luften. Lufttrykket fra eksplosjonen ved Lysakerelven er så hardt, at vinduer mer enn en kilometer fra eksplosjonsstedet blir knust. Murer på Lysaker stasjon revner og kroppsdeler blir i etterkant funnet hele 500 meter fra den ødelagte fabrikken.

Flere ulykker

Hvordan kunne så dette skje? Det hadde ikke manglet på advarsler etter at Nitroglycerin Compagniet med Alfred Nobels hjelp, fikk etablerte fabrikken i 1865. Det hadde allerede vært flere ulykker andre steder, i forbindelse med frakt og fremstilling av nitroglyserin. Fremstillingen av det eksplosive materialet foregikk i en raskt oppsatt trebygning, under det som ble beskrevet som svært usikre forhold. Allerede i 1868 advarte Justisdepartementet eierne av nitroglyserinfabrikken om hvilken fare fabrikken representerte for området og ba om at den ble flyttet, men det ble ikke etterkommet i den omgangen.

VED FÅBRO: Fabrikken lå inntil bergveggen som starter helt til høyre i bildet. Det som var betyrerboligen, bygget i 1750, troner fremdeles flott på toppen, selv om den i 1874 fikk seg en skikkelig trøkk. Foto: Vidar Bakken

Varm aske

Det antas at ulykken ble forårsaket av en arbeider ved fabrikken. Han skulle rengjøre en ovn som ble brukt under produksjonen. Han gikk ned på bakkeplan for å tømme varm aske på bakken. Dermed smalt det. I følge Norsk Sprængstoffindustri er det sannsynlig at varm aske sammen med avleiringer av nitroglyserin som i tidens løp hadde fulgt med avfallsvann, forårsaket den enorme eksplosjonen.

Arbeideren selv døde naturlig nok av eksplosjonen, men var heldigvis den eneste som omkom. Flere andre arbeidere ble skadet inne i den raserte fabrikkbygningen. Også arbeidere rundt i området fikk lettere skader av glassplinter. Flere bygninger i området fikk også skader. Blant dem Granfos Papirfabrik på andre siden av elven og ikke minst fabrikkens bestyrerbolig fra 1750 på Fåbro gård. Den lå rett på oversiden av fabrikken.

Høyesterett sa stopp

Fremstilling av nitroglyserin var god butikk og snart var eierne klare med planer for ny produksjon. Men nå var det mange som hadde fått nok av dynamitt-produsentene. Justisdepartementet saksøkte Nitroglycerin Compagniet for å få stoppet virksomheten. Saken gikk for flere rettsinstanser og ble avsluttet med Høyesterett, som i desember 1875 fastslo at produksjon av sprengstoff på stedet nå var ulovlig og produksjonen måtte stanses. Virksomheten ble i 1876 flyttet til Engene i Hurum, hvor det så var produksjon i 100 år, under langt sikrere forhold. Eiendommen ved Fåbrofossen ligger i dag under Mustad Eiendom AS, som i mange år hadde sitt hovedkontor i bygget fra 1750.

