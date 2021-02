Christer og Patrik overrasket av ordføreren

Fredag kveld overrasket ordfører Marianne Borgen bandytrenerne for juniorlaget i Røa IL Bandy, Christer Faanes Johansen og Patrik Heed, på Røa kunstisbane Bogstad.

Publisert: 16.02.2021 kl 10:20

BOGSTAD/RØA: Ordføreren har i snart et år besøkt ulike miljøer som gjør en ekstra innsats for Oslo by så godt som i det skjulte. Det startet med en renholder av Oslotrikkene, og hverdagshelter i både barnevernet og =kaffe har fått besøk av ordføreren.

Fredag var det første gangen som noen som representerer et idrettslag mottar hverdagshelt-prisen.



Ordføreren sier at hun har kommet på treningen til bandylaget for å hedre Christer og Patrik fordi de er helt fantastiske og fortjener å bli «Oslos hverdagshelter». Hun synes at Christer og Patrik har gjort og gjør et fantastisk arbeid for Røa IL og juniorlaget.

Borgen sa at hun og Oslo kommune satte utrolig stor pris på den jobben som Christer og Patrik gjør, og takket for at de var så flotte rollemodeller for andre – ikke bare for andre i Røa IL, men også for andre idrettslag.

De to trenerne visste ingenting om besøket, og ble grundig tatt på sengen midt under bandytreningen med juniorlaget. Det var to rørte og stolte trenere som ble kåret til «Oslos hvedagshelter», og de erkjente at det hadde vært mye ekstra innsats og jobbing for å finne gode og morsomme løsninger under stadig endrede regler og rammevilkår for trening.

Bandy er blant de idretten som har blitt hardest rammet av smittevernsbestemmelsene i og med at det ikke har vært lov verken å spille kamper eller gjennomføre turneringer gjennom hele denne sesongen. Med et lag som er vant med å vinne kamper og turneringer og som er på topp i Norge, var forventingene både fra spillere og trenere stor før årets sesong.

Christer innrømmet at det har vært utfordrende at lagene ikke har fått lov å spille kamper, men at de har jobbet for å finne løsninger og faktisk trent mye mer denne sesongen enn vanlig for å kompensere for manglende kamptrening.



Ordføreren sa at den jobben som idrettslagene gjør under koronapandemien, betyr utrolig mye – særlig for ungdommer som er i slutten av tenårene og går på videregående skole. Ungdommen på videregående skole har opplevd mer stengte skoler og hatt en stor belastning under koronapandemien.

Ordføreren har særlig lagt merke til den innsatsen som Røa IL har gjort i den forbindelse, og er imponert over den «stå på»-viljen og kreativiteten som Røa IL og trenerne har utvist siden koronapandemien startet for snart ett år siden.

Borgen er bekymret over at barn og ungdommer blir passive og mer isolert – og ikke kommer tilbake i aktivitet og samvær med andre - som følge av koronapandemien. Hun sier at det var tøft og sterkt å oppleve å se den psykiske påkjenningen som isolasjon og manglende samvær med andre betyr for ungdommer, da hun besøkte Barnevernet i Oslo i fjor.