– Centimetre fra å treffe personer på terrassen

Store trær har deiset i bakken i vinden torsdag. I Løkkalia fikk de et stort grantre helt inn på terrassen.

Publisert: 02.04.2020 kl 14:44

OSLO VEST: Meldingene renner inn til Akerspostens redaksjon om vindens herjinger torsdag ettermiddag.

Først kom bildet av en stor gran som hadde falt nederst i Ekraveien, ved Griniveien.



I området ved Kragskogen har flere tatt kontakt og sendt bilder. En av dem, Sissel Stokke, skriver at hun har sett seks trær som har måttet gi tapt i dag. Et av dem falt over en gangvei.

– Noen barn var ute og lekte, men det gikk heldigvis bra, sier Stokke.



Rett ved var det enda mer dramatisk.

– Et tre falt over en barnehuske i Kragskogen. Det falt på et sekund. Vi så det fra terrassen vår. Helt sinnsykt, skriver en annen Kragskogen-beboer, Siv Viker-Haug, til Akersposten.



– Her husker barna hver dag. To kjempestore furutrær falt over huskene og bøyde stålet ned i bakken på grunn av den sterke vinden. Hadde det vært barn der, kunne det ha vært katastrofalt, sier Siv Viker-Haug. Hun opplyser at de har søkt kommunen om fjerning av trær, men de er ikke blitt hørt.

Omtrent samtidig med at Akersposten er i kontakt med Viker-Haug, deiser et tre i bakken rett på fotballbanen i Kragskogen. Det var ingen på banen da det skjedde.

Drama på terrassen

Ikke så langt unna Kragskogen fikk noen et stort grantre nesten inn i leiligheten.

– I Løkkalia blåste et stort tre over ende og var centimetre fra å treffe personer som oppholdt seg på terrassen, skriver Olaf Berg i en melding til Akersposten. Han la også ved bilde som viser treet som nå opptar mesteparten av terrassen.



– De var ute på terrassen for å sjekke det som var løst, slik ingenting skulle blåse bort, og da kom treet, sier Berg.

Eieren av terrassen hvor treet kom deisende, sier til Akersposten at det var hans samboer som sto nærmest da treet kom.

– Det var akkurat på håret at det ikke skjedde en meget alvorlig ulykke, sier han til Akersposten. – M

(Saken fortsetter under videoen.)



Treet falt over der målet pleier å stå på fotballbanen i Kragskogen. Video: Siv Viker-Haug

Fotballbane måtte stenges

Fra Gressbanen og Ready tikket det inn en melding like før kl. 15 at vinden har knekt stengene til ballfangernettet mellom Gressbanen 2 og Holmenkollveien. "Dette medfører fare for liv og helse. Det er derfor FORBUDT å bevege seg på banen inntil vi åpner den igjen!" skriver Ready.

