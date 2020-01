CC Vest topper i bransjen

Mens svak vekst eller tilbakegang preger de store sentrene, fortsetter CC Vest fremgangen.

Publisert: 22.01.2020 kl 10:20

LILLEAKER: Der mange ser blodrøde tall i bøkene sine kan senterleder på CC Vest, Celine Waldjac, smile fornøyd når hun ser på årsresultatet.

Vellykkede kampanjer

- Vi er superfornøyde med resultatet. CC Vest fortsetter å vokse og årsresultatet for 2019 viser en omsetningsvekst på 2,8 prosent. Snittet i bransjen ligger på 0,5 prosent, sier en svært tilfreds senterleder, Celine Waldjac, som understreker at det i sammenlikningen er snakk om organisk vekst, hvor vekst gjennom utvidede arealer med flere butikker ikke er tatt med.

Det er særlig fjerde kvartal som drar opp snittet med en økning på hele 7 prosent.

- Mye av dette skyldes vellykkede kampanjer. I oktober fylte CC Vest 30 år med en måneds bursdagsfeiring med egen kampanje. Denne måneden hadde vi en vekst på 8,7 prosent sammenliknet med oktober året før. Det fortsatte inn i november med Black Week, hvor omsetningen økte med 13 prosent og hele 23 prosent den uken vi hadde Black Week.

Den sterkeste julen

- Hvordan påvirket dette julehandelen i desember?

- Vi var jo spente på hvordan omsetningen i november ville påvirke julehandelen. Så viste det seg at CC Vest fikk den sterkeste julen senteret har hatt, med en vekst på 1,7 prosent i desember. I den siste uken før jul vokste vi med hele 46 prosent, sammenliknet med 2018. Noe av dette skyldes nok at lille julaften fant sted på en mandag denne julen.

Bredere butikkutvalg

Hun peker på at årsaken til veksten på CC Vest er sammensatt.

- For det første har vi dyktige butikkdrivere som brenner for faget og jobber metodisk i et krevende retailmarked. I tillegg tilbyr de god service og har en måte å møte kunden på, som gjør at kundene kommer tilbake.følger opp kampanjer og som har en service og måte å møte kunden på, som gjør at kundene kommer tilbake. Dessuten har 2019 vært preget av fornyelse. 11 av våre stjernebutikker har pusset opp og oppgradert butikkene, samtidig som vi har ønsket 10 nye butikker velkommen. Det betyr at vi har fått et bredere og mer riktig butikkutvalg, som blant annet trekker flere yngre kunder. Vi har oppgradert fellesarealer, blant annet med nye sittebenker og mer grønt i våre områder. Det har vi fått positive tilbakemeldinger på. Trivsel er viktig, sier senterlederen.

Skal ikke stjele tid

Waldjac tar frem to viktige stikkord for CC Vest, effektivitet og sømløshet.

- Det har å gjøre med at vårt lokale senter ikke skal stjele tid fra kundene våre. Handlingen skal oppleves som effektiv og smidig. Derfor har vi blant annet romslige parkeringsplasser, billettløs og gratis parkering i tre timer og pollettfrie handlevogner. Før jul var vi opptatt av at julehandelen skulle kunne gjøres med hvilepuls. Pakkehjelp i alle etasjer var en del av dette og floormanagere som kunne hjelpe kundene til rette med blant annet bærehjelp. Parkeringsvakter som kunne guide de kjørende er et annet element.

- Er det nye butikker på vei inn i nærmeste fremtid?

- Jeg kan si så mye at Follestad og Olivias verden er på vei inn, sier Waldjac, som til slutt understreker at hun også har et flott team rundt seg som gjør alt dette mulig.

