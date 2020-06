CC Vest fortsetter med tiltak for å skape trygge rammer

Senteret som er kjent som møteplassen for folk fra Oslo vest og Bærum øst, var tidlig ute med å treffe offensive tiltak for å gi kundene og medarbeiderne trygge rammer. Nå inviterer de også kundene til å ta del i arbeidet med å skape Norges tryggeste senter.

Publisert: 29.06.2020 kl 09:10

– Å sørge for en sikker handel for alle besøkende er et samarbeidsprosjekt. Vi er fortsatt ikke tilbake til normalen og smittevern kommer til å være en del av vår hverdag og handel så lenge det er nødvendig, sier Celine Waldjac, senterleder på CC Vest.



I takt med at samfunnet har åpnet opp igjen har senteret begynt å fylle seg opp på visse tidspunkt. Det viktigste vi kan gjøre for å unngå for stor konsentrasjon av mennesker på samme tid, er å spre kundebesøkene ut over ulike tider.

– Nå må vi ikke senke skuldrene og risikere en uønsket rekyl av smittespredning, sier Waldjac. Smittebegrensende tiltak og ansvarlighet er viktigere enn noen gang, oppfordrer han.

Hvis du har mulighet, forsøk å legge handelen litt utenom de mest hektiske periodene. Ta en titt på CC Vests oversikt over når det er mest folk på senteret.

Føre-var-prinsippet ligger til grunn for alt CC Vest gjør. Ta en titt på de syv rådene hvis du lurer på hva som gjelder på senteret.

Dette er CC Vests 7 føre-var-råd:

1. Unngå helst de mest hektiske periodene. 2. Unngå å handle flere sammen – om det ikke er nødvendig 3. Planlegg handleturen godt 4. Hold til høyre – både i inngangspartiene og når du beveger deg inne på senteret. 5. Desinfiser hendene – på vei inn og ut av senteret 6. Hold én meters avstand til andre. Overalt, også i kassakø. 7. Hold deg hjemme om du har symptomer og respekter karantenereglene.



CC Vest har utplassert dispensere med hånddesinfiseringsmiddel på hele senteret og desinfiserer fortløpende alle flater som folk kan ha vært i kontakt med, handlevogner og kurver, kortterminaler, dørhåndtak og heisknapper. CC Vest har også gått til innkjøp av et nytt desinfiseringsmiddelet som er aktivt virkende i inntil 3 timer etter at det er påført de ulike harde flatene. Drikkefontener og berøringsskjermer i fellesareal er deaktivert for å redusere berøringsflater.

Waldjac retter også en stor takk til kundene:



– Vi er så utrolig takknemlige for at kundene viser oss tillit og fortsetter og komme til CC Vest. Det holder liv i det lokale butikktilbudet. De fleste av oss kjenner tross alt en av de over 700 menneskene som har sin arbeidsplass på CC Vest, så det å fortsette å komme er faktisk også en viktig del av dugnadsarbeidet, sier Celine Waldjac.