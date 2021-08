Cathinka (17) har satt seg skyhøye mål

Cathinka Friis Tandberg (17) har levert varene i Toppserien det siste året og satser friskt på fotballen.

HEMINGBANEN: – Det store målet er å komme til en stor klubb i utlandet – og selvfølgelig dominere der, og være fast på landslaget. Så får man håpe at landslaget blir litt bedre etter hvert og at man kan bli med på store mesterskap som EM, VM og OL. Drømmen er å vinne EM eller OL - og sånne ting. Champions League hadde selvfølgelig vært stort å vinne, noe som jeg har sett på siden jeg var liten, sier Friis Tandberg.

Det er et friskt mål, men 17-åringen har imponert og har vært i de aller fleste startoppstillingene i Toppserien for Lyn. Dessuten har hun allerede fått landskamper på juniornivå på CV'en.

Fasiten så langt er kamper for J15- og J16-landslaget i henholdsvis 2019 og 2020 før korona-pandemien stoppet det meste, og så var hun med på en samling med J19-landslaget i juni.

– Det er selvfølgelig et ganske stort skritt fra der jeg var for to år siden; da var jeg i Stabæk og fikk spille litt 2. divisjon hvis ikke var det mye NM for J16 og J17, så det ble et stort skritt fra det til Toppserien. Men jeg føler at jeg tok nivået greit, og at jeg har hatt en god utvikling siden, sier Friis Tandberg.



Skal man bli god i fotball, må det mye trening til, og ungjenta sluntrer ikke unna.

– Det er mye trening, og så går jeg på Wang, så vi trener tre ganger i uken der også. Det er mye fotball, og det er det jeg liker. I tillegg legger man inn litt ekstra styrke og hurtighet, sier Friis Tandberg.

HJEMMEBANE: Cathinka tilbake der hun først begynte å spille fotball som fem-åring, på Hemingbanen. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Spilte med gutta

Akersposten treffer 17-åringen på Hemingbanen hvor alt startet da hun bare var fem år gammel.

– Jeg spilte mye med broren min, og så begynte jeg å spille med de eldre guttene ett år før, da de var seks og jeg var fem. Så gikk jeg først over til å spille med jentene, men det var for rolig og litt kjedelig. Så da fikk jeg fortsette å spille med guttene. Vi hadde et ganske bra eldre jentelag da vi spilte med tre år eldre jenter, så det var ganske bra, sier Friis Tandberg.

– Hvorfor ble det fotball?



– Fotball har egentlig vært det eneste jeg har drevet med, og broren min har vært min inspirasjon til å begynne med fotball. Det var ikke slik at mamma eller pappa var så gode i fotball, men broren min var og spilte veldig mye, og jeg var og så på hver gang han trente eller spilte. Så da ble det bare fotball, og så bor vi to meter unna Hemingbanen. Da ble det fort fotball, og det var det jeg synes var gøyest.

– Så dette var ditt andre hjem?



– Ja, nesten mitt første hjem! ler hun.

Gikk videre

I 2018 gikk ferden videre til Stabæk, hvor hun spilte ungdomsfotball og fikk matchtrening i 2. divisjon.

– Det var en veldig bra tid, og jeg hadde en veldig flink trener, så jeg følte at jeg kom som et barn og så utviklet jeg meg til en ungdom. Det var et veldig bra lag og gode trenere, men mot slutten følte jeg at jeg ikke fikk helt det jeg ville. Jeg ville jo et nivå lenger opp enn 2. divisjon, og da hadde det ikke så mye å si med hvordan det var rundt, men hvordan jeg følte selv. Og da følte jeg at jeg måtte ta det steget videre, forklarer Friis Tandberg.

Så da interessen fra Lyn kom, var ikke valget vanskelig, forteller hun. I februar 2020 signerte Heming-jenta for Lyn og fikk sin debut i Toppserien borte mot Avaldsnes i juli 2020.



I Toppserien har hun som nevnt gjort sine saker bra, og i sommer ble hun kåret til banens beste spiller i TV-oppgjøret mot RBK Kvinner.

– Det er jo et veldig bra lag, og det er selvfølgelig gøy at man får den kåringen. Så tar man det med videre og bruker det som motivasjon til å trene videre, sier 17-åringen.

TØFF: Cathinka er en fullvoksen Toppserie-spiller i en alder av 17 år. Foto: Solfrid Therese Nordbakk

– Hvordan er du som spiller?



– Jeg tror folk kan merke meg som en veldig tøff spiller, jeg har veldig mye råskap, er offensiv, veldig rettvendt og liker å gå på skudd. Og egentlig sette opp et angrep, jeg er ikke så glad i å spille hjem og bare holde ballen i laget, jeg vil alltid score eller få noen nye sjanser. Jeg føler at jeg har et godt overblikk, god pasnings- og skuddfot, forteller Friis Tandberg.

Ble en bedre spiller under pandemien

Toppfotballen har akkurat som oss andre merket begrensingene det siste halvannet året som følge av korona-pandemien, og for en ungjente med mye energi har det vært tøft.

– Jeg er en veldig utålmodig person, så den korona-perioden har ikke vært den gøyeste for meg. Det har vært veldig mye som har vært avlyst, og jeg er ikke en person som klarer å sitte stille hjemme. Jeg må alltid gjøre noe, og det var selvfølgelig kjipt at det kom nå da vi skulle begynne på videregående, på en helt ny skole. Så det har ikke vært så godt i den perioden. Men jeg føler at jeg har taklet det fint, og så blir det bedre nå, håper jeg, sier Friis Tandberg.

De fleste har måttet bedrive egentrening, noe Cathinka tror kan ha gjort at hun har tatt nye steg som fotballspiller.



– Man merket det mye på at man måtte trene mye alene, men jeg har heldigvis en far som alltid er med meg på banen og hjelper meg med trening, så jeg føler at korona-perioden har gjort meg enda bedre. Jeg har hatt mye egentrening, og det er noe jeg liker veldig godt, så det er positive og negative sider ved det, avslutter Cathinka Friis Tandberg.