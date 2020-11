Bystyre-nei til HTKs anlegg

Et flertall i bystyret sa onsdag kveld nei til Holmenkollen TKs planer om å bygge tennisanlegg på Bautatomten på Midtstuen.

Publisert: 18.11.2020 kl 20:55

MIDTSTUEN: Etter rundt 10 års arbeid for å flytte tennisanlegget fra Bjørnveien på Gressbanen til Bautatomten på Midtstuen – mistet klubben brått på sensommeren i år sin støtte fra byrådspartiene, som Akersposten har omtalt tidligere.

Onsdag kveld ble saken behandlet i bystyret, som sist for tre år siden ga klubben nesten full støtte (unntatt fra Rødt). Denne gangen ble det imidlertid tidlig klart at byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV har snudd, og det viste også stemmegivningen. At representantene fra Høyre, Frp, Venstre, BNP og én uavhengig støttet tennisklubben, var ikke nok.

Byrådspartiene kom imidlertid med et tilleggsforslag, og det går ut på å gå i møte med HTK om å finne en mulig tomt et annet sted enn Bautatomten. Dette ble enstemmig vedtatt.



I løpet av bystyremøtet kom Høyre med et forslag om at HTK skal få erstatning for pengene som er brukt i disse årene – samtidig som de er oppfordret av et flertall av bystyrets politikere om å jobbe videre med planene. Forslaget om erstatning ble stemt ned av byrådspartiene.