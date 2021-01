Byrådspartiene sa nei til å utrede legevakt i Oslo vest

Kristelig Folkeparti var partiet i bystyret som først fokuserte på behovet for legevakt i de vestlige bydeler.

Publisert: 29.01.2021 kl 17:08

OSLO VEST: Bystyret skulle behandle et forslag om å utrede en andre legevakt i sentrum, i tillegg til legevakten på Aker sykehus, som skal stå ferdig i 2023. Forslaget fra Rødt og Frp om dette fikk flertall. Det fikk derimot ikke KrFs forslag om å utrede en tredje legevakt, som skulle dekke de vestlige bydelers behov.

Kristelig Folkeparti fikk mange med seg i sitt forslag om utredning av legevakt i Oslo vest. Sammen med KrF stemte Høyre, Frp, FNB og Senterpartiet for forslaget.

Skuffet

Byrådspartiene Ap, MDG og SV stemte sammen med Rødt og Venstre mot forslaget.

- Det er klart vi er skuffet over at byrådspartiene ikke ser behovet for å etablere en legevakt i Oslo vest. Nå har vi i hvert fall fått belyst problemstillingen og løftet frem saken, noe som ikke er gjort tidligere. Vi skal følge nøye med i det videre utredningsarbeidet, sier Karoline Grosås Nordbø fra Ullern som er 1. vara for KrF i bystyret.

Byrådet skal også videre utrede behovet for legevakttjenester i fremtiden og det kan åpne for en mulighet at en legevakt i vest kan bli tatt opp igjen.

- Jeg håper da at det blir fokus på dette i neste omgang. Jeg er forøvrig glad for at Høyre lanserte Diakonhjemmet som en mulig lokasjon for legevakt i Oslo vest, sier Grosås Nordbø.

Under debatten i bystyret, viste Krfs Espen Hasle til Bergen som hadde en hovedlegevakt og tre legevaktstasjoner. Han hadde lite forståelse for at ikke flere partier kunne være med på å utrede behov og kartlegging av lokasjoner i Oslo vest.

- Oslo vest skal ikke være et sted hvor legevakttjenester bare skal overlates til private, sa Hasle blant annet.

