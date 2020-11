«Byrådet prioriterer trailere fremfor barnehage»

Han spør om det er nødvendig å bygge en vei for trailere for å få åpnet en barnehage.

Publisert: 03.11.2020 kl 12:44

I en stikkvei inn til høyre i Ullveien, rett før du kommer til Voksenåsen konferansehotell, er det bygget en splitter ny barnehage med plass til over 110 smårollinger. Her ligger Norlandia Voksentoppen ski- og friluftsbarnehage, 500 meter over havet og med Nordmarkas endeløse muligheter rett utenfor døren.

Barnehagen står tom, selv om den for lengst kunne vært i full drift. Hva venter de på? På at Oslo kommune skal bli enig med seg selv. I mellomtiden er foreldre og barn i området tatt gissel. Litt lengre inn i veien er det planlagt 47 boliger fordelt på lavblokker og rekkehus. Striden står om hvor bred veien inn til det lille boligfeltet skal være, og om eierne av barnehagen burde trosset rådet de fikk fra Oslo kommune i fjor, og bygget en vei og et fortau som uansett måtte rives opp og bygges på nytt.

Les også: Ny, stor barnehage får ikke brukstillatelse

Det er ingen som bestrider at Norlandia som følge av et veipålegg forplikter å rehabilitere veien som har ligget der i femti år, og anlegge et fortau før de kan ta den nye barnehagen i bruk. De driver allerede barnehage i midlertidige lokaler noen meter lengre inn i veien. I august 2019 kontaktet eierne derfor Bymiljøetaten og ba om råd. Skulle de bygge en vei i henhold til krav og spesifikasjoner i den gamle reguleringsplanen, eller vente til kommunen var ferdig med den nye reguleringsplanen i forbindelse med boligbygging lengre inn i blindveien? Svaret kan oppsummeres med ett ord; vent. «Vi ser det ikke som formålstjenlig å kreve opparbeidelse av en vei som er regulert i 1991 dersom denne ikke er i henhold til dagens krav og normaler. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der ulike deler av veien opparbeides etter ulike planer og normaler.»

Norlandia ventet derfor med å bestille gravemaskiner. I stedet fortsatte de å planlegge den kommende rehabiliteringen, og informerte etaten flere ganger om at de planla å bygge vei med 5 meter bred kjørebane, 2,5 meter fortau og litt plass til veiskulder, skjæringer, skilt, belysning og autovern. Alt i henhold til veinorm Sa1 – Samlevei til boligfelt. Tiden gikk, men fordi kommunen ikke ble ferdig med den nye reguleringsplanen søkte de om dispensasjon fra rekkefølgekravet for å kunne ta barnehagen i bruk. De tilbød seg til og med å stille økonomisk garanti for å vise at de ikke hadde planer om å løpe fra regningen. Svaret var nei. «Norlandia har vært kjent med kommunens holdning i flere år, og de har vært klar over risikoen knyttet til å vente med å opparbeide fortauet» forklarte byråd Lan Marie Bergs utvalgte Nettavisens lesere.

I slutten av august i år fikk de et nytt sjokk. Veien skal ikke opparbeides som en samlevei til et boligfelt. Den skal opparbeides i henhold til veinorm A2 – Adkomstvei til industriområde. Kjørebanen skal være 6,25 meter bred slik at to ekstra lange vogntog på 24 meter skal kunne møtes uten problemer. Maksimal lengde for trekkvogn med tilhenger i Norge er forresten 17,5 meter uten dispensasjon fra Statens Vegvesen. Høyre mener i motsetning til byrådet i Oslo at det er fint å bygge trygge og trafikksikre veier, men finner det uforklarlig at de vil prioritere hensynet til møtende trailere akkurat her.

Har byråden eller noen av hennes ansatte i det hele tatt satt seg inn i saken de har til behandling, eller vært der oppe? Høyre har ved flere anledninger oppfordret byråden til å la fornuften seire og gi barnehagen dispensasjon slik at den kan tas i bruk. Vi har også stilt flere spørsmål byråden ennå ikke har svart på. Mener hun Norlandia ikke skulle fulgt rådet fra hennes egen etat om å vente med byggingen er ett av dem. Hvorfor mener hun det er viktigere at to digre trailere kan møtes i blindveien enn å unngå anleggsarbeid innenfor markagrensen er et annet. Det er nok nå. Barnehagen må åpnes.

Nicolai Øyen Langfeldt(H)

Nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget i bystyret

Følg Akersposten på Facebook