Derfor gjør byrådet en kuvending med hensyn til tennisanlegget

Byrådet går nå imot Holmenkollens Tennisklubbs reviderte planer for anlegg på Midtstuen, mens de tidligere jobbet aktivt for å få det på plass. Hva er så årsaken til denne kuvendingen?

Publisert: 07.09.2020 kl 18:00

MIDTSTUEN: Hanna E. Marcussen (MDG) er i permisjon som byutviklingsbyråd. Hun var tilhenger av tennisanlegg på Midtstuen og anbefalte det som tidligere ble vedtatt av bystyret, mens fungerende byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG)er av en helt annen oppfatning. Vi spurte Arild Hermstad om hvorfor.

Les også: Byrådet stopper planene om tennisanlegg

Megagigantisk?

- Hvorfor denne kuvendingen fra byrådens side, etter at byråden du vikarierer for, Hanna E. Marcussen, fikk personlig takk fra HTK etter sitt engasjement for tennisanlegget og innstillingen som førte til at et så å si enstemmig bystyre vedtok anlegget i forrige omgang? Etter Fylkesmannens innsigelse er flere grep gjort for å imøtekomme Fylkesmannen, med blant annet reduksjon av fotavtrykket. Flere reagerer da på at det i pressemeldingen innledes med "Nei til gigantisk tennisanlegg på Bautatomten". Gikk da Marcussen inn for et "megagigantisk" tennisanlegg, for å si det litt flåsete?

- Det er det samme tennisanlegget og like stort som det var. Fylkesmannen satte foten ned, blant annet på grunn av omlegging av Styggedalsbekken. Plan- og bygningsetaten fraråder prosjektet sterkt, sier Hermstad.

Les også: «Korridorpolitikk med barn og unge som innsats»

Stor reguleringsmessig risiko

- Fylkesmannen har vel ikke sett disse nye reviderte planene. Fylkesmannen ville vel først kunne uttale seg etter at saken har kommet til ny behandling?

- Fylkesmannen har uttalt seg sterkt kritisk til det nye forslaget. Sist frarådet Fylkesmannen sterkt de innsendte planene og annullerte til sist vedtaket til Oslo bystyre. Det er som sagt stort sett de samme planene som er lagt til grunn som tidligere som er fremmet igjen, og Fylkesmannen frarådet sterkt kritisk den nye planen da den var ute på offentlig høring i 2019. Det er ekstremt stor reguleringsmessig risiko knyttet til dette prosjektet. Det veier tungt, og det som også har skjedd er at vi har en natur- og klimakrise med stor belastning på det biologiske mangfoldet, og det pålegger kommunen å ta hensyn til det. Det er også nedfelt i vedtak i bystyret. Korridoreffekten langs vassdraget på området er utrolig viktig for det biologiske mangfoldet. Byrådet har også vedtatt en plattform i 2019, som blant annet slår fast at utbygging langs vassdrag er noe vi skal slutte med. Situasjonen som Fylkesmannen forholdt seg til i 2017 er ikke løst og Fylkesmannen er fortsatt sterkt kritisk.

Les også: Alle partier stiller seg bak tennisanlegg på Bautatomten

Feil å ødelegge vassdrag

- Kan du si mer konkret hva som ikke er imøtekommet fra HTK sin side etter Fylkesmannens innsigelser til prosjektet?

- Vi oppfatter det slik at forslaget som ligger på bordet nå, i bunn og grunn er det samme som tidligere. De samme store innvendingene er like mye til stede som tidligere og som også er et brudd på rikspolitiske retningslinjer. Fylkesmannen vil sterkt fraråde innsendte planforslag, da et eksisterende friområde av regional verdi foreslås omdisponert til idrettsanlegg og fordi bekken fortsatt legges i rør på deler av strekningen. Jeg har stor sympati for behov for et tennisanlegg, men vi kan ikke fortsette å bygge ned grøntområder og vassdrag. Vi må ta vare på den grønne byen. Det blir blant annet feil å ødelegge et vassdrag som går gjennom denne tomten, når kommunen bruker store ressurser på å åpne opp vassdrag i byen.

Idrettstilbudet veide tyngst

- Jeg har lyst til å minne om hva Marcussen sa i forbindelse med at byrådet gikk inn for tennisanlegget i forrige runde. Mange av de samme argumentene mot tennisanlegget var til stede den gangen også, men hun konkluderte med at selv om det kunne oppleves som et paradoks at MDG ville bygge tennisanlegg i et grøntområde, så gikk et enstemmig byråd og byutviklingskomite inn for anlegget, fordi man anså at idrettstilbudet anlegget ville gi veide tyngst. Hun viste også til at et enstemmig bydelsutvalg, også med MDG, ville få dette på plass. Er det først og fremst byrådets nye plattform som gjør at byrådet nå går imot planene, selv om forslaget fra HTK er revidert?

- Fylkesmannens annullering av det forrige vedtaket og deres fortsatt sterke fraråding har vært en vekker. Planen er også i strid med kommuneplanen fra 2015 og ny samfunnsdel som bystyret vedtok i januar 2019. Det er også slik at Oslo kommune ved bystyret har gjort vedtak i 2019 med hensyn til klima- og miljøtiltak, som alle partier utenom Frp stilte seg bak. Klima og natur står sterkt og er viktig for Oslo kommune. Det er et viktig vedtak, som ivaretar våre grøntområder. Samtidig skal man huske at bystyret fikk en ny sammensetning i 2019 og med et nytt byråd med en ny og sterkere plattform som ivaretar naturverdiene.

Nye avveininger

- Tennis er den 4. største idretten I Oslo og mange barn står på venteliste for å få spille. Dette skulle også bli gymsal for Midtstuen skole og et tilbud til nærskolene. Ungdomsrådet har pekt på hvor viktig anlegget er for barn og unge. Et enstemmig bydelsutvalg ønsker fremdeles dette anlegget. Anlegget kan finansieres av HTKs tomt ved Gressbanen. Veier ikke det også tungt? Nå blir det imøtegått på grunn av en ny byrådsplattform?

- Til det er å si at de politiske avveiningene nå er annerledes til et kontroversielt prosjekt som det har vært knyttet stor reguleringsrisiko til hele tiden, avslutter Hermstad, som også påpeker at det er stor fare for at det å tillate utbygging i grøntområdet kan skape presedens for andre byggeprosjekter.

Til sammenlikning, da byrådet fremmet saken om vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen, ble det gjort uten at det forelå erstatningsarealer i hehold til rikspolitiske retningslinjer. Professor i biologi Dag Olav Hessen advarte i flere omganger sterkt mot inngrepene i Husebyskogen og viste til tidligere løfter fra politikerne om bevaring av Husebyskogen, tidligere vedtak om bevaring av biologisk mangfold, områdeprogram for Husebyskogen, byøkologisk program og andre politiske føringer for å ta vare på grøntstrukturen i Oslo. Vannbehandlingsanlegget ble vedtatt 13. november 2019 med flertall fra byrådspartiene og Rødt.

Les saken: - Svart onsdag med teppefall uten applaus

Les også:

– Skuffende for elevene våre

– Et svik mot barn og ungdom

«Fakta om tennisanlegg på Bautatomten»

HTK-leder: – Dette er fortvilende