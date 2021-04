«Byrådet sulteforer skolene i Ullern og Vestre Aker»

Mange skoler i disse to bydelene er i en prekær situasjon, skriver Mehmet Kaan Inan (H).

Publisert: 22.04.2021 kl 10:00

Skolene i bydel Vestre Aker og Ullern er gode skoler som bidrar til at barn og unge kan realisere sine drømmer og ambisjoner. År etter år gjør skolene det bra på nasjonale prøver, og har de elevene i Oslo som i lang tid gjør det best i lesing, regning og skriving. Likevel er mange skoler i disse to bydelene i en prekær situasjon.

De siste seks årene har Ap-byrådet kuttet i skolebudsjettene, og det har gått hardt utover skolene i Ullern og Vestre Aker. Rektorer har rapportert om at de driver på kanten av det forsvarlige og at de har vært nødt til å nedprioritere nødvendig læremateriell, spesialundervisning og assistenter. Koronapandemien har forsterket mange utfordringer som eksisterer i skolen, og Høyre er derfor bekymret for at byrådet kutter i skolebudsjettet. Siden 2015 har Ap-byrådet sulteforet skolene i bydel Vestre Aker og Ullern. Mange av skolene er nå blant de billigste i drift i hele landet.

Høyre er også bekymret for fremdriften i planleggingen og byggingen av nye skoleplasser i bydelene. Kapasiteten på ungdomsskolene i bydelen er sprengt, og skolebyggingsprosjekter utsettes hvert år. Samtidig som man åpner for å bygge nye boliger i bydelene, øker man ikke kapasiteten på skolene i nærområdet.

For Høyre er det viktig å sikre en god nok grunnfinansiering for alle skoler, slik at elever gis god og likeverdig undervisning, enten de bor på Holmen eller Holmlia. I vårt alternative budsjettforslag for 2021 satte vi av totalt 245,5 millioner kroner mer enn byrådet i satsinger som kommer elevene til gode. Av dette ønsket vi å fordele 150 millioner kroner til grunnfinansiering av barne- og ungdomsskolene, slik at skolene som har fått størst kutt de siste årene får en forsvarlig tildeling per elev.

Situasjonen på skolene i Vestre Aker og Ullern er et dystert resultat av politikken som føres i Oslo av byrådet. Høyre vil ta vare på den gode Osloskolen, en det forutsetter at skole har gode og forutsigbare økonomiske rammer. I tillegg vil vi at kommunen skal være mer aktive i utbyggingen av skoler som er tilpasset elevmassen til enhver tid.

Mehmet Kaan Inan

Utdanning- og kulturpolitisk talsperson, Oslo Høyre