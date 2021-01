Er nei til tennisanlegget på Midtstuen bare starten på at en rekke idrettsanlegg nå blir kuttet ut?

Publisert: 05.01.2021 kl 11:30

I forrige bystyreperiode ble nytt tennisanlegg på Midtstuen vedtatt. Forrige bystyremøte ble en pinlig seanse, hvor byrådet snudde og stemte nei til de samme planene de stemte for før valget. Løfter som en gang ble gitt, er nå brutt. Dette gir ikke bare grobunn for politikerforakt, men går direkte utover barn og unge. Frykten er nå hva som vil skje med andre planlagte prosjekter.

Tennisklubben i Vestre Aker er langt ifra den eneste klubben de seneste årene som har fått tommelen opp for å tilrettelegge for idrett, også når det har innebåret felling av et tre eller to. Hva skjer nå med moderniseringen av Grefsenkleiva? Hva skjer med rulleskianleggene på Linderudkollen og Sogn? Hva med kunstgressbanene på Voksenkollen? BMX på Haraløkka? Hva med mulighetene for et stort idrettsløft på Grønmo og Huken? Og hva skjer egentlig med idrettsprosjektene til KFUM og BSK på Ekeberg? Vil disse også få en kontrabeskjed fordi kommunen, som styres av de samme partiene nå som før valget, har snudd 180 grader etter et valg?

Byrådet har vedtatt i sin samarbeidsplattform at man skal stanse alle oppgraderinger og nye anlegg i Marka. Det er denne bestemmelsen som kan sette en rekke prosjekter i fare. Problemet blir en falsk konstruksjon. Det er ingen grunn til at idretten ikke kan eksistere sammen med naturen. Skånsom utvikling gjør at flere bruker marka og friluftslivet i Oslo. Oslomarka er i dag byens største idrettsanlegg, og aktiviteter som har en naturlig plass i marka, bør også tilrettelegges. Om man ikke benytter seg av disse arealene, så vil det øke presset betydelig på knappe arealer i byen.

Måten Arbeiderpartiet ga opp idretten på i tennissaken, er skuffende. Nå som partiet er blitt støttehjulet i byrådssamarbeidet, er frykten stor for at dette kan bli en gjentagende affære. Mange klubber har allerede brukt millioner på planlegging og dugnad fordi byrådet har gitt positive signaler eller det har vært tidligere vedtak i bystyret. Det er lett å forstå hvorfor mange kan føle at de har blitt holdt for narr, når frivillig arbeid og dugnadspenger kan ha blitt brukt forgjeves. Idretten fortjener forutsigbarhet, ikke falske forhåpninger.

Idretten skal være en arena for utvikling og integrering. For noen barn er idretten det eneste stedet hvor de kan føle seg trygge, og oppleve mestringsfølelse og selvtillit. Gode lokalmiljøer har gode idrettsmiljøer. Idretten kan for mange være redningen fra ungdomskriminalitet, gi bedre skoleresultater og er avgjørende i kampen for en bedre folkehelse. Investering i idretten er en investering i unges fremtid.

Oslo trenger mer idrett, mer aktivitet, flere idrettsanlegg og større satsing på barn og unge. Da trenger vi en kommune som spiller på lag, og bidrar til forutsigbarhet. Ikke skaper falske motsetninger mellom idrett og natur. Det er hverken idretten eller naturen tjent med.

Nicolai Øyen Langfeldt

Idrettspolitisktalsperson for Høyre i Oslo bystyret

Stefan Heggelund

Stortingsrepresentant for Høyre i Oslo