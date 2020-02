Byrådet sier nei til «monstermaster»

Byrådet viser til tidligere bystyrevedtak og mener de samfunnsøkonomiske kostnadene tilsier at ny strømforsyning legges i tunnel i stedet for høyspentledninger.

ULLERN/VESTRE AKER: I forbindelse med Statnetts konsesjonssøknad til NVE for kraftledning Hamang -Bærum - Smestad, går Statnett som første prioritet inn for høyspentmaster i den gamle traseen. De planlagte mastene blir 38 meter høye, nesten dobbelt så høye som de gamle. Statnett legger blant annet til grunn at løsning med tunnel blir så mye dyrere, at selv veid opp med de samfunnsøkonomiske fordelene med tunnelløsning, så blir selve kostnadene for høye. Tunnelalternativet på cirka 1,2 milliarder kroner, vil være nærmere fire ganger dyrere enn luftledning-alternativet.

Undervurdert av Statnett

Byrådet er av en annen oppfatning enn Statnett. I sin uttalelse går byrådet inn for kabling i tunnel og legger vekt på de samfunnsøkonomiske fordelene med tunnelløsning og mener at dette er undervurdert av Statnett i konsesjonssøknaden. Les uttlalesen i sin helhet nederst i saken.

- Å legge den nye kraftforsyningen i kabel er det eneste fornuftige. Dette er boligområder hvor folk lever livene sine, ikke industriområder som skal ha en billigst mulig løsning. Dette er områder hvor veldig mange bor og lever livene sine. Jeg har stor forståelse fra reaksjonene som kommer fra folk som bor i området. Det er ingen som vil ha gigantiske master i nabolaget sitt, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG).

I LUFT ELLER TUNNEL? Den heltrukne linjen viser dagens og planlagt luftlinje. Den stiplede viser hvor tunnelalternativet vil gå. Ill.: Statnett

Gjennom etablerte boligområder

- Byrådet er opptatt av å skape gode nærmiljø og ta vare på grønne lunger og elvedrag over hele byen, det er ikke forenlig med disse monstermastene. Å bygge mange store master gjennom hele dette området vil være et historisk feilgrep som Oslo vil slite med i mange tiår fremover. Disse monstermastene blir nesten dobbelt så høye som de som er der i dag. De vil stikke seg ut i åsene og bli synlig fra nesten hele byen. Kabel i tunnel vil kunne gi betydelige gevinster for samfunnet, i form av økt trivsel for et stort antall beboere, mer tilgjengelige grøntområder og natur og økt strømforsyningssikkerhet, sier Marcussen.

I uttalelsen vises der blant annet til statens kabelpolicy hvor det fremgår at det kan vurderes bruk av kabel dersom luftledning medfører store ulemper for bomiljø i områder med arealknapphet og der kabel vil kunne gi vesentlig bedre totalløsning. Luftledningsalternativet går gjennom befolkningstette områder i hovedstadens byggesone.

- Luftledningstraseen går hovedsakelig gjennom etablerte boligområder både i Bærum og i Oslo, men berører også nasjonalt viktige naturområder ved kryssing av de to dalførene Lysakerelva og Mærradalen. Jeg mener at inngrep i disse naturområdene må minimeres så mye som mulig.Tunnelalternativet innebærer at dagens luftledning med master fjernes, noe som åpner muligheter for å styrke grønnstrukturen samt forbedre tilgjengeligheten og opplevelsesverdien for gående og syklende i denne delen av byen. Fjerning av luftledningen gir bl.a. mulighet for en grønn forbindelse fra Montebello stasjon til Mærradalen.

Politikerne i bydelsutvalgene i bydelene Ullern og Vestre Aker, har enstemmig vedtatt uttalelser hvor de går inn for kabel i tunnel.

