«Byrådet mangler empati og vilje»

Byrådet har mye å lære av nærmiljøets samarbeid i vannsaken på Huseby mener Margrethe Geelmuyden.

Publisert: 18.11.2019 kl 14:05

Da saken om vannbehandlingsanlegget på Huseby var oppe i bystyret 13/12, gikk salens eldste på talerstolen og manet til enighet. «Dette er den største beslutningen sittende bystyre kommer til å fatte. Da bør det være konsensus om løsningen!» Det sa 82 år gamle Herman Kopp (H), gjennom sitt hvite skjegg. Det var en klok kommentar.

På dagsorden sto et prosjekt med enorme konsekvenser for økonomi, mennesker og miljø. I tillegg til en prislapp på 12 milliarder ville byrådets forslag for reservevannanlegg på Huseby medføre utbygging i Husebyskogen. Anleggsperioden ville beslaglegge Makrellbekkdalen og Sollerudstranda og påføre nabolag, skoler og barnehager helsefarlig støy i syv år.

Men bystyret ble ikke enig. Et knapt flertall av byrådspartiene støttet av Rødt, med MDGs byråder i spissen, fattet et verst mulig vedtak for mennesker og miljø. Det gjorde de i strid med anbefalingen fra et konstruktivt lokalmiljø og to enstemmige bydelsutvalg, og mot stemmene til H, V, F, FNB, KrF og uavhengig. Oslos øverste organ var dypt splittet.

Den krasse ordvekslingen i bystyret den kvelden sto i sterk kontrast til enigheten man hadde jobbet seg fram til lokalt. Utgangspunktet til velforeninger, nabolag, skoler og Naturvernforbundet, var at Oslo trenger rent vann, vannanlegget kommer, - la oss da finne løsninger som i størst mulig grad sparer folk og miljø, - og som sikrer at vi står samlet!

Å oppnå konsensus i vanskelige saker er krevende. Ulike nabolag hadde motstridende interesser. Likevel leverte to enstemmige bydelsutvalg anbefalinger som et omforent lokalmiljø sto bak. Enigheten var resultat av imponerende hardt arbeid over lang tid, av vilje til kompromiss og samarbeid. Min partikollega Odd Einar Dørum bidro med innsats og klokskap for at miljøer skulle finne sammen. Det samme gjorde Høyres ledere i bydelene, Carl Oscar Pedersen og Asbjørn Hansen. Arbeidet var tverrpolitisk. Lokalpolitikere som Anders Skånlund(MDG), Cahtrine Ore (A), og Beate Brun (SV) jobbet for at deres partikolleger i bystyret skulle forstå alvoret.

Den dugnad, empati og samarbeidsvilje som nærmiljøet utviste i denne saken bør inspirere Oslos ordfører Marianne Borgen og Byrådsleder Raymon Johansen. Det er jo de som har ansvar for å lede og samle byen. Hadde de vært opptatt av å samle bystyret burde de ha gått inn for å utrede de enstemmige anbefalingene fra bydelsutvalgene i Ullern og Vestre Aker. Til sammen representerer de to bydelsutvalgene 82 000 mennesker, flere folk enn det bor i Kristiansand. Da er det vanskelig ikke å oppleve det som arrogant når byrådspartiene, i stedet for å utrede bydelenes forslag, kjører gjennom saken i bystyret med tåpelige vitser om at utredningene har jo pågått siden før de ble født.

Byrådet har i denne saken manglet den empati og vilje til samarbeid som kreves for å nå kompromisser. Det har heller ikke vært synlige tegn til at Lan Marie Berg, byråden for miljø og samferdsel har tatt inn over seg de alvorlige konsekvensene prosjektet får for mennesker og miljø. Vi har ikke sett at hun har utfordret de anbefalinger hun har fått fra sine byråkrater og konsulenter selv om anbefalingene har vært bestridt og frarådet lokalt. Vi har savnet politisk interesse, og politisk styring i saksbehandlingen. Bak et dypt splittet bystyre ligger som regel dårlig politisk håndverk.

Når anleggsarbeidet starter i Husebyskogen bør de rød-grønne representantene i bystyret reflektere over at samtlige, allerede i sitt andre bystyremøte, går på tvers av sine egne partiprogrammer og bryter løfter til velgerne. MDG bør spørre seg om hvorfor de nå leder an i nedbygging av byens grøntområder. Lokalmiljøet og bydelene på vår side må fortsette kampen for å sikre at byrådet holder løftene om avbøtende og kompensatoriske tiltak. Vi kan ikke ta noe for gitt.

Margrethe Geelmuyden (V)

Ullern Bydelsutvalg