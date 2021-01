«Byrådet må prioritere Skøyen-elevene»

Etter mange år med nedprioritering av Skøyenelevene, må byrådet nå prioritere elevene og sette læringsmiljø, trivsel og helse i fokus.

Publisert: 26.01.2021 kl 14:31

I mange år har Skøyenelevene vært offer for usikkerhet rundt hvor de skal gå på ungdomsskole, hvem de skal fortsette å gå sammen med og når en eventuelt ny skole skal stå ferdig på Hoff. Rett før jul kom det ut endring av ungdomsskoletilhørighet for elevene som delte de fire klassene i to, hvor halvparten skal sogne til Ris og den andre halvparten til Majorstuen.

Ris ungdomsskole går fra å være en ungdomsskole med syv paralleller til ni paralleller ved skolestart 2021. Ved en midlertidig utvidelse av skolen, som i dag er planlagt å vedvare i syv år, må byrådet påse at det utvides tilstrekkelig med spesialrom, inkludert en midlertidig hall eller gymsal og at det er tilstrekkelig med utearealer for elevene. I tillegg til en utvidelse av de nevnte arealene, kreves det at byrådet innvilger ekstra midler til skolehelsetjenesten for å utvide tilbudet til det økende antall elever. En storskole som Ris vil kreve at elevene føler seg sett og at de alltid har den oppfølgingen de trenger fra skolehelsetjenesten. Dette er minimumskrav, og noe annet vil være uakseptabelt.

Den naturlige skoleveien fra Skøyen til Ris vil gå langs ved veiene og krysse strekninger der tungtransporten som skal transportere masseuttaket via Monolittveien, opp Skøyenveien, og gjennom krysset i Sørkedalsveien i forbindelse med utbyggingen av Fornebubanen vil gå. Her må Fornebubanen snarest komme på banen med konkrete tiltak som skal sikre skoleveien, slik at barn kan ferdes trygt frem og tilbake til skolen, vi har ingen elever å miste.

Høsten 2021 var Skøyenelevene opprinnelig lovet ny skole på Hoff, en skole som nå først er planlagt ferdig 2028. 2028 vil være syv år med en brakkeskole på Ris, her må byrådet komme på banen å prioritere at en ny skole på Hoff ferdigstilles tidligere. I tillegg til en raskere ferdigstillelse av skolen på Hoff må det planlegges for det økende antallet elever til ungdomstrinnet og barneskoletrinnet i bydelen, enten ved en utvidelse av eksisterende skoler eller ved å kartlegge nye skoletomter slik at vi ikke vil stå i samme situasjon igjen.

Ingrid Hopp

Gruppeleder i Ullern Høyre

Nestleder i bydelsutvalget i Bydel Ullern

Birgit Osnes (H)

Leder i Ullern kultur- og oppvekstkomite