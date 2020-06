Byrådet må nå velge lang eller kort tunnel

Mens tungtrafikken dundrer gjennom Røakrysset, er det fremdeles noen som håper at lokalsamfunnet skal få Røatunnelen, som politikerne har gitt løfter om i flere tiår.

Publisert: 25.06.2020 kl 16:05

RØA: Rundt 1000 nye boliger føres opp i og rundt Røa. Behovet for et levedyktig Røa sentrum sperres effektivt av med et av Norges travleste kryss, hvor nettopp den økte trafikken med tunge kjøretøyer er særlig plagsom. De neste årene vil denne type trafikk øke vesentlig, med alle de nye store og små byggeprosjektene som skal igangsettes i området.

Utredes ihjel

Det har vært en ny runde med Oslopakke 3-forhandlinger, hvor partene ble enige om et handlingsprogram, som ble vedtatt av bystyret onsdag 24. juni. Hva har skjedd med denne miljøtunnelen under disse forhandlingene?

Det er ingen hemmelighet at byrådspartiene MDG, SV og Ap er imot Røatunnel, men forpliktelsen som ligger i Oslopakke 3 er ikke til å komme forbi. Partiene har i likhet med E18, ikke lagt skjul på at de ikke ønsker tunnelen. Høyre og Venstre har i flere omganger varslet at et ultimatum om å fjerne Røatunnelen fra Oslopakken betyr at hele Oslopakke 3-avtalen vil bli skrotet. I mellomtiden utredes tunnelen i hjel og er på stedet hvil.

Henger i en tynn tråd

Lavere bompengeinntekter kombinert med hovedprioritering av Fornebubanen samt prioritering av gange- og sykkeltiltak og kollektivsatsning, betyr naturligvis at tråden som Røatunnelen henger i blir stadig tynnere. Det tidligere vedtaket om byggestart i 2022 er det også bare å glemme, så lenge byrådet ikke har lagt frem et forslag om hvilket konsept som skal velges, lang eller kort tunnel. Forprosjektet med midler som ble vedtatt i forrige omgang har strandet, noe som Akersposten også varslet ville skje. I årsrapporten for 2019 står det kort og godt: «Forprosjektet på Røatunnelen har blitt forsinket på grunn av kapasitet i etaten.» Det har med prioritering å gjøre.

Byrådet forpliktet

Likevel er Høyres forhandlingsleder i styringsgruppen for Oslopakke 3, Nicolai Øyen Langfeldt, klar på at Røatunnel langt fra er glemt. Han fikk på plass følgende formulering da Handlingsprogrammet 2021-2024 ble vedtatt i bystyret:

Bystyret ber byrådet legge frem en sak med valg av konsept for Røatunnelen i løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir behov for mer planleggingsmidler til Røatunnelen enn det som gjenstår av allerede tidligere bevilgede midler til planlegging, skal dette finansieres over avsetningene til lokale vegtiltak og programområder Oslo.

- Det er fremdeles håp for Røatunnel og med dette vedtaket er byrådet forpliktet til å legge frem en sak om valg av konsept, slik at vi kommer videre i denne saken. Vi vet holdningen til byrådet, som vil gjøre hva som helst for å stoppe dette. Nå er de likevel forpliktet til å arbeide videre med konseptet, sier Langfeldt.

Selv med stadig strammere økonomi og andre prioriteringer i Handlingsprogrammet, mener han at det fremdeles er mulig å få miljøtunnelen i havn.

- Høyre har sikret at Røatunnel er på plass i Handlingsprogrammet og jeg gikk så langt i forhandlingene at jeg sa klart fra at Røatunnel ikke er forhandlingsbart. Uten Røatunnel er det ikke noe Oslopakke 3 lenger, sier Langfeldt.

