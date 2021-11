«Byrådet kan ikke gjøre så stor forskjell på folk»

«Det som dessverre ikke er bra, er at kommunen har påvist forurensing på tomten, og pålegger klubben å fjerne den. Det meste tyder på at forurensingen som er funnet skyldes anleggsvirksomhet som Vann og avløpsetaten står bak,» skriver Anne Haabeth Rygg og Per-Trygve Hoff.

Publisert: 16.11.2021 kl 13:50

Etter mange års kamp, og tusenvis av frivillige og ubetalte arbeidstimer, har Vestre Akers skiklub (VASK) endelig fått i stand en avtale med Oslo kommune om å leie et lite areal ved kunstgressbanen ved Voksen skole til å bygge klubbhus. Klubben holdt i mange år til i en utrangert gammel Moelven-brakke. Et nytt klubbhus er lenge etterlengtet og et stort økonomisk løft for klubben med om lag 1000 betalende medlemmer.



VASK er en breddeklubb med sosial profil, og gjør alt for å holde treningsavgiftene så lave som mulig. Om noen foreldre ikke har råd til å betale treningsavgift for at datteren skal spille fotball, finner de som regel en løsning på det, og foreldre som har bil tar selvsagt med seg barna til de som ikke har bil på kamper og turneringer. Alle stiller opp på den sosiale dugnaden.

Et nytt klubbhus til 5-6 millioner kroner er uten tvil den største investeringen for VASK i klubbens over 110 år lange historie. Det er bra at Oslo kommune vil inngå en langsiktig subsidiert festekontrakt på 5000 kroner i året for tomten på 300 m2. Det som dessverre ikke er bra, er at kommunen har påvist forurensing på tomten, og pålegger klubben å fjerne den. Det meste tyder på at forurensingen som er funnet skyldes anleggsvirksomhet som Vann og avløpsetaten står bak.

Høyre mener det er helt urimelig å kreve at klubben skal fjerne forurensning på en kommunal tomt, som kommunen selv har forurenset. Vi håper derfor at et flertall i bystyret også skal se urimeligheten i dette kravet. Hver krone klubben må bruke for å rydde opp i rotet etter Oslo kommune, kunne vært brukt til å gi barn og unge et enda bedre idrettstilbud.



Det er ingen tvil om at Oslo kommune og byrådet har råd til det de vil ha råd til. Ved Sognsvann bruker byrådet nesten 8 millioner kroner på å anlegge et parklignende område helt inntil marka, blant annet for at en naturvernorganisasjon skal få en «tryggere og grønnere» adkomst til en eiendom de leier av kommunen for 5000 kroner i året. Her har anleggsarbeidet gått på en budsjettsmell, blant annet fordi det er oppdaget forurensede masser i anleggsområdet. Akkurat den saken har en tilleggsdimensjon, for det var lenge meningen at naturvernorganisasjonen skulle bekoste oppgradering av området. Hvorfor kommunen endte opp med å ta millionregningen, er foreløpig høyst uklart.



Like naturlig som det er for byrådet å ta regningen ved å tilrettelegge for frivillig aktivitet på Sognsvann, mener vi det må være for dem å ta regningen ved å fjerne forurenset masse fra tomta som VASK skal leie. Byrådet med Raymond Johansen i spissen kan ikke gjøre så stor forskjell på folk.