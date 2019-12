Byggeboom kan gi egen utbyggingskoordinator

– Vi satser på å få en egen utbyggingskoordinator. Vi bør ha ett menneske til å koordinere og følge opp informasjonen om det som skjer på dette området, sier leder i Ullern bydelsutvalg, Carl Oscar Pedersen.

Publisert: 31.12.2019 kl 09:15

BYDEL ULLERN: – Og de som skal bygge ut, bør få ett menneske de skal henvende seg til, fortsetter Pedersen, som legger til at en av de sakene som kommer til å bli meget viktig – og ta mye tid i året som kommer – er all utbygging som skal skje.

– Hvordan vi vil at utbyggingen skal foregå i vår bydel, var viktig i året som er gått. Jeg tror det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer, sier Pedersen. – Fordi det er snakk om store områder som skal bygges ut. Det er svært belastende for nærområdene.

– Har dere god erfaring med å ha en egen Aldersvennlig bydelskoordinator?



– Ja, det har vi. Det fungerer meget bra, og jeg ønsker at vi kan få til noe tilsvarende når det gjelder utbygging.

Utbygging og helse

– Utbygging er også et spørsmål om helse. Det dreier seg ikke bare om tekniske løsninger, sier Ullern politiske leder.

– Hva sikter du til?



– Jeg tenker både på trivsel, men også på dette med støy og støv. Vi må aldri glemme at det er mennesker som skal bo og trives her og som skal leve gode liv i vår bydel.

– Bydelspolitikerne kan ikke gjøre vedtak om utbygging. Det gjør Oslo bystyre?



– Ja, men det er bydelen som har ansvar for helse, svarer bydelslederen kjapt og legger til at Bydel Ullern har egen bydelsoverlege.

– Og bydelspolitikerne arbeider meget aktivt inn mot sine partier i bystyret for å finne fram til gode løsninger.

Blå-grønn bydel

– Det er bydelen som gjør vedtak om helse, sier Pedersen, så på dette området vil politikerne være aktive og gjøre vedtak.

I Bydel Ullern har Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstre laget en felles politisk plattform.

– Vi har inngått et blå-grønt samarbeid. Noe av det vi vil satse på i årene framover, er at vi skal beskytte nærområdene og at vi skal være en bydel for alle. Det er vi bydelspolitikere som er nærmest innbyggerne.



Utkant-bydelen Ullern kommer til å vokse. Det blir mer utbygging, og det blir flere som skal bo og arbeide her.

– Da må vi alle være med på å bidra til å finne gode løsninger. Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det? Helt sikkert er det at vi må begynne å tenke på nye og annerledes løsninger, sier Pedersen.

Vi tar snart de første skritt inn i et nytt år – for ikke å si nytt tiår. En av de tingene vi vet, er at de forskjellige ti-årene har sitt eget preg.

Ungdomslos

– Vi må ta bedre vare på dem som faller utenfor. Jeg tenker både på de yngste og de eldste. Derfor må vi inkludere. sier Pedersen.

Når det gjelder de unge, vil bydelen satse for å prøve å fange opp de som er på vei inn i utenforskap. Høstens Pisa-undersøkelse viser at noen er i ferd med å bli funksjonelle analfabeter. De kan både lese og skrive, men ikke godt nok til å klare seg godt i det samfunnet de skal være en del av.

– Dessverre vet vi at det er en del unge mennesker som ruser seg ganske mye. Derfor har vi en egen ungdomslos. Vi må prøve å få kontakt med – fange opp – ungdommer som av ulike grunner er i ferd med å falle utenfor, sier Pedersen og legger til at bydelen også har en egen ruskonsulent.

– Vi må forebygge på mange og ulike områder. Idretten er ett av disse, sier Pedersen og legger til at bydelen samarbeider godt med idretten.



– Vi må løfte sammen og vi synes å se gode resultater av det arbeidet som legges ned.

Stoppestedet

– Stoppestedet på Lilleaker er en del av satsingen på ungdom. Vi må ha ulike tilbud til de unge. Dette er et av dem.

I samarbeidsavtalen heter det at en ønsker å styrke fritidsklubbene og å åpne bydelens og skolenes arealer utenom arbeidstid og skoletid for grupper og lag.

– Det er viktig med varierte aktivitetstilbud fordi vi må prøve å gi noe til flest mulige. Vi ønsker også kunne øke tilbudene. Ikke minst fordi vi kommer til å bli flere som skal bo og trives her.



Pedersen kommer igjen inn på dette med å inkludere og at det må vi være felles om.

– Da kan vi klare å skape gode miljøer i vår bydel.

Samboer med de eldre

Stoppestedet huser både ungdomsklubben og de eldre og ligger på selve trikkeholdeplassen på Lilleaker.

– For vel ett år siden ble nybygget som er tilknyttet det vel 100 år gamle stasjonsbygget, innviet. Det virker som om dette er en god løsning.



I samarbeidsavtalen heter det at en vil videreføre satsingen på seniorsentrene og gjenopprette dagtilbudet til demente.

– Jeg håper vi kan utvide tilbudene på Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter.

– Hvorfor det?



– Det er viktig i det forebyggende arbeidet. Også de eldste skal ha gode og varierte aktivitetstilbud. Det gir glede og livskvalitet.

Få opplevelser - lev godt

Bydel Ullern er den bydelen, som har flest eldre.

– Vi ser det som viktig å legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig og ha gode liv. Også her må vi prøve å forhindre isolasjon og utenforskap.

– Du snakker om ikke lovpålagte oppgaver. Har bydelen økonomi til det?



– Vi har stramme budsjetter og som du sier, dette er ikke lovpålagte oppgaver. På den andre siden vet vi at det er lønnsomt å satse på forebygging. Jeg tenker både på krone og øre, men også rent menneskelig. Forebygging er en vinn-vinn-situasjon, sier Pedersen og legger til at det smarteste er å bidra til at innbyggerne kan leve selvstendige og fullverdige liv.

– Vi er veldig bevisst på det.

Rosa busser kommer

En av de gledeligste nyhetene i det året som nå ebber ut, er beskjeden om at de rosa bussene også kommer til å rulle i vår bydel. De finnes i Vestre- og Nordre Aker samt Bydel Sagene.

- Vi ser veldig fram til at de rosa bussene blir et nytt tilbud fra 2020, sier Pedersen. Han vet at dette er et mye brukt tilbud der det allerede finnes.

- Noen er redde for at transporttjenesten, som er knyttet til de to seniorsentrene vil forsvinne. Har de grunn til å være engstelige?



- Nei. Transporttilbudet opprettholdes.

Pedersen sier at det er viktig å fortsette dette tilbudet, slik at de eldre kan komme seg til de stedene de trenger og ønsker. Ikke minst i en tid hvor veksten i det å komme seg fra et sted til et annet, skal skje ved å gå, sykle eller bruke kollektive tilbud.



– Alle kan ikke det og da må vi ha et tilbud også til dem. Da må bydelen fortsette å kunne tilby en transporttjeneste utgått fra seniorsentrene.

At parkeringsplasser forsvinner i hopetall, hjelper ikke dem som trenger å bruke bil for å komme seg fram.

– Engasjer deg!

– Engasjer deg, oppfordrer Carl Oscar Pedersen. Lederen av bydelsutvalget er meget opptatt av frivillighet. Flere frivillige står på ønskelisten hans for det kommende året.

– Jeg mener den beste oppskriften på suksess, er at folk engasjerer seg til fellesskapets beste.

Frivillige vil kunne være med på å styrke tilbudene til både eldre og yngre.

– Bydelen må ha innbyggerne med på laget. Det er ved å samarbeide at vi kan finne gode løsninger. Jeg håper at 2020 vil bli et godt år, sier Carl Oscar Pedersen og legger til at bydelens slagord er å være en skapende og inkluderende bydel.



– Det prøver vi å leve opp til.