– For oss er det viktig at vi har en møteplass hvor vi kan samtale med innbyggerne, sier Bente Otto, avdelingsdirektør i Bydel Ullern. – MandagsSTOPPEN er en slik arena for oss.

Publisert: 30.09.2020 kl 20:06

LILLEAKER: – Bydelen trenger denne møteplassen. Skal vi kunne lage gode tilbud til innbyggerne må vi vite hva de som bor her trenger, fortsetter Otto, avdelingsdirektør for helse og mestringsavdelingen.

– Her kan innbyggerne gi oss tilbakemeldinger og det trenger vi, sier Otto og legger til at bydelen ønsker å legge til rette for det innbyggerne trenger. Ikke for det de ikke har behov for.

– Da er det nyttig for oss å vite hva det er folk ser som viktig i deres hverdag.

MandagsSTOPPEN begynner 5. oktober. Det er lagt opp til seks slike møter før jul – hvis corona-viruset tillater det.



Hvordan kontakte det offentlige?

Hvordan kontakte det offentlige og hvor er vår plass i et digitalisert samfunn? er det første temaet.

– Vi har måttet gjøre litt om på det planlagte opplegget på grunn av pandemien og smitteverntiltak, sier Otto. Seniornett kommer ikke og seansen blir på en time. Det var lagt opp til workshop, men slik kan det ikke bli når det er snakk om en meters avstand.



– Men jeg blir der også etter innledningen, slik at folk kan spørre meg, sier Otto. Det er hun som er førstemann ut av høstens innledere.

– Hva kommer du til å legge vekt på?



– Jeg kommer til å bruke en del tid på helsenorge.no

– Hva er det?



– Det er her innbyggerne kan gå inn – via sin Bank-ID – og kommunisere med blant annet den kommunale helsetjenesten.

– Er det ikke bare roboter som svarer?



– Nei. Sender du inn en melding og spør om noe, så er det et menneske som svarer deg.

Otto understreker at dette er en meget viktig nettside for alle innbyggere når en skal forholde seg til helsesektoren.

- Jeg vi også gå igjennom Oslo kommunes hjemmesider og hvordan henvendelser til helse- og omsorgstjenester skjer.



Hun vil demonstrere hvordan en kommer i kontakt med kommunal helse og omsorgstjeneste, men også vise hvordan den enkelte kan få oversikt over blant annet medisinlister, resepter og kjernejournaler som finnes på helsenorge.no.

Hvordan sikre oss?

Hvordan sikrer vi oss, kommer hun også inn på. To dager senere – 7. oktober – står foredraget «Svindel fra eksterne rettet mot bankens kunder» på plakaten. Her kommer to fra Nordea og opplyser om de utfordringene innbyggerne står overfor på dette området.

– Det passer bra fordi oktober er nasjonal og internasjonal sikkerhetsmåned. Det jeg vil legge vekt på er hva som er viktig for deg og meg som privatpersoner.

– Er det noe spesielt du tenker på?



– Mange av oss trenger å bli mer bevisste på hvordan vi sikrer oss i en digital verden.

Hva sier du i telefonen?

– Hva sier du i telefonen, og hvor gjør du det?

Det er Otto som stiller spørsmålet og jeg ser spørrende på henne.

– Det er utrolig hvor mye informasjon fremmede kan plukke opp bare ved å lytte til hva folk snakker om i telefonen på busser og trikker.



Otto er forbauset over hvor villig enkelte er til å gi ut informasjon – både om seg selv og om arbeidsrelaterte situasjoner.

– Ikke ta de samtalene når du reiser med offentlig kommunikasjon. Si at du ringer tilbake.

Idédugnad

– Jeg ser fram til at idédugnaden, som ble stoppet av coronaviruset i våres, kommer senere i høst, sier Otto, som igjen snakker om viktigheten av dialogen med innbyggerne.

– Jeg håper det kommer inn gode forslag til hva vi kan arbeide videre med i bydelen.

Flere av forslagene som har blitt lansert på MandagsSTOPPEN tidligere, er det tatt tak og arbeidet videre med.



– Noe er allerede satt ut i livet.

På programmet denne høsten står også et møte med sjefene for Mustad Eiendom og Møller Eiendom. Her vil en snakke om hvordan en skal bygge boliger som bidrar til å øke livskvaliteten. Det blir et møte med Akersposten om hvordan en kan bruke lokalavisen. Innbyggerne får også et møte med byråden for kultur, idrett og frivillighet. Omar Samy Gamal skal snakke om aldersvennlig frivillighet.

– Jeg er også veldig glad for at bydelsoverlege Olaf Hesle kommer og snakker om viruset som stoppet Norge, sier Bente Otto. Hun var den siste, sammen med Ingrid Køhler Knudsen, som hadde MandagsSTOPPEN før Norge ble stengt. Hun er den som denne høsten åpner ballet igjen.