Krevende situasjon for Vestre Aker

Vestre Akers bydelsbudsjett for 2022 på ca. 1,7 milliarder kroner er preget av en krevende økonomisk situasjon. Det må strammes ytterligere inn, og omstillingen fortsetter. Leder av bydelsutvalget i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H) orienterer om bydelens situasjon.

Publisert: 19.12.2021 kl 17:59

VESTRE AKER: Andelen eldre øker, omsorgsbehovene øker, og pandemien gir økte kostnader også i Vestre Aker. Tjenesteomfang og kvalitet skal vurderes, og det vil kunne få konsekvenser for innbyggerne, for også den økonomiske tildelingen fra byrådet inneholder kutt som kommer i tillegg til gjeldssituasjonen.

Svært krevende

-Det er ingen tvil om at økonomien er svært krevende. Bydel Vestre Aker sliter med gjeld som oppstod mange år tilbake. Med dagens pandemiutfordringer på toppen, er det ingen enkel oppgave å få nedbetalt gjelden og få driften i økonomisk balanse, men det er ingen vei utenom, sier leder av bydelsutvalget, Yngvar A. Husebye (H) og fortsetter

-Bydel Vestre Aker har nylig fått ny bydelsdirektør, Kristin Nilsen, som kom fra stillingen som kommunaldirektør i Bærum kommune. Vi støtter hovedgrepene i budsjettforslaget fra vår nye bydelsdirektør. Hennes tunge bakgrunn som ansvarlig for blant annet oppvekst, helse og omsorgsfeltet i Norges femte største kommune, tror vi kan gi oss nye innfallsvinkler og muligheter.

Blant omstillingstiltakene vil det komme gjennomgang av tildelingspraksis i alle tjenester, styrket profesjonalisering og sentralisering av kontraktsoppfølging, endringer i boligstruktur innen området psykisk helse og rus og for mennesker med utviklingshemming, gjennomgang av tilretteleggingstilskudd og spesialpedagogisk hjelp i barnehager, samt effektivisering av ledelse og administrasjon, herunder sentralisering av fagmiljøer.

Prioritering

Budsjettet skal i større grad enn tidligere prioritere tre innsatsområder. Disse er:

Barn og unge – enkelte grep

Bedre koordinering av tjenestetilbud til barn, unge og familier gjennom “én dør inn” i tjenestetilbud til barn og unge, med styrket innsats mot sårbare barn og unge og deres familier.

Oslohjelpa og Oppsøkende ungdomsteam sikres med mer stabil drift, og foreldreveiledning og kompetanseheving skal styrkes. Bydelen skal vurdere nye arbeidsmetoder, for å bedre treffe på tjenestetilbud til barn og unge.

Levekårsforskjeller – enkelte grep

Legge bedre til rette for at innbyggere med lavinntekt får muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv

Gi ungdom jobberfaring, årets innsats forsterkes

Legge til rette for støtte til fritids- og aktivitetstilbud

Utarbeide en boligstrategisk plan som legger til rette for bedre spredning av det kommunale botilbudet

Frivillighet og lokalsamfunn – enkelte grep

Utarbeide frivillighetsplan med tiltak i samarbeid med frivilligheten i Vestre Aker

Årlig dialogkonferanse med frivilligheten

Nyskapende samarbeid mellom bydelen og Vestre Aker frivilligsentral, og ansettelse av en stilling til frivillighet

Enstemmighet

Bydelsutvalgets ulike partier forhandlet seg frem til enstemmighet hvor det ble vedtatt en del endringer som støtter opp under og forsterker innsatsområdene, og la også vekt på at samarbeid med andre bydeler kan bidra til mer effektiv drift og styrket kvalitet for innbyggerne.

-Det er svært gledelig at budsjettforhandlingene endte med enstemmighet, og at alle partiene står bak det nye budsjettet. Jeg vil berømme partigruppene og bydelsutvalgets representanter for å søke sammen. Neste års budsjett har en klar sosial profil, og alle har vært opptatt av å styrke innsatsen for barn og unge, og med en tettere dialog med frivilligheten og våre nabobydeler, sier Yngvar A. Husebye.

