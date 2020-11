«Bydel Vestre Aker må få slettet sin gjeld»

«Stryk gjelden på 58 millioner kroner, og bidra til at ikke tjenestetilbudet må reduseres til et enda lavere nivå,» skriver bydelsleder Yngvar A. Husebye (H) på vegne av et enstemmig bydelsutvalg.

Publisert: 25.11.2020 kl 17:02

Bydelsutvalget i Vestre Aker ber nå om at byrådet sletter gjeld til kommunekassen med 58 millioner kroner. Dette er i underkant av én promille av kommunens samlede budsjett, men det er blitt et uoverstigelig problem for bydelen.



Bydelens gjeld kommer fra merforbruk nærmere 10 år tilbake i tid. Dagens administrasjon og dagens politikere har gjort en stor jobb med å omstille aktiviteten de siste årene, og kan neppe klandres for situasjonen. Tvert om har bydelen hatt en effektivisering og økonomisk forbedring på nærmere 40 millioner kroner de siste årene, men det er altså ikke nok.

Det kritiske ved at bydelen har et etterslep med gammel gjeld, er at det blir mindre ressurser til dagens mange viktige behov. Dagens regler er at gjelden SKAL betales, enten man har evne eller ikke. Det betyr i praksis at det går ut over barn og unge, eldre og uføre og andre innbyggere med et omsorgsbehov. Dobbelt ille blir det når fordelingsordningen i Oslo er slik at vestlige bydeler, og kanskje spesielt Vestre Aker, får lavere bevilgninger i utgangspunktet. Det er ikke lett å kutte i økonomiske rammer som i utgangspunktet er for små. Nå varsler byrådet at det vil bli ytterligere kutt til bydelen på rundt 20 millioner kroner. Ille-verre-verst.

Dagens politikere i bydelsutvalget er av velgerne satt til å prioritere viktige og gode samfunnsformål som løfter svake grupper og som bidrar til et trygt og godt nærmiljø og lokalsamfunn. Det vil i mange sammenhenger bety økonomiske prioriteringer og satsninger. Bydelsutvalgets medlemmer ser og forstår de mange behovene som finnes i bydelen. Men da må det være økonomisk rom for å løse de mange behovene og utfordringene.

Bydelsdirektør og bydelsutvalget har derfor sendt en tydelig forespørsel til byrådet om at gammel gjeld nå må ettergis, slik at dagens behov kan bli løst. Det er direkte urettferdig at dagens barn og unge, eldre og uføre, og andre med omsorgsbehov, ikke skal bli fulgt opp i tilstrekkelig grad, når problemet er nærmere 10 år gammelt. Vi henstiller derfor byråd og bystyre innstendig om å bidra til at dagens administrasjon og politikere kan utføre sine oppgaver som dagens innbyggere og velgere har bedt om. Stryk gjelden på 58 millioner kroner, og bidra til at ikke tjenestetilbudet må reduseres til et enda lavere nivå. Det trenger våre innbyggere, spesielt de unge.

På vegne av et enstemmig bydelsutvalg,

Yngvar A. Husebye (H), leder