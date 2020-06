– I dag er vi bydelen med minst smitte

– Hva skal vi gjøre for at innbyggerne skal klare seg best mulig i denne situasjonen? Det var hovedfokuset vårt, sier bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern.

Publisert: 30.06.2020 kl 09:40

BYDEL ULLERN: – Vi satte inn det vi hadde av ressurser for å få dette til.

– Lyktes dere?



– Ja, vi fikk det til, sier bydelsdirektøren og skryter av alle ansatte som virkelig sto på døgnet rundt for å hindre smittespredning. Bydelene Ullern og Vestre Aker fikk en god del skiturister hjem og var i starten på smittetoppen.

– I dag er vi den bydelen med minst smitte. Det er jeg utrolig glad for. Innsatsen har nyttet, sier Ullern-direktøren.

I skrivende stund er det 125 smittede i Bydel Ullern og vel 95 prosent av dem som har vært smittet, er blitt friske.

– Nå har vi cirka én smittet i uken.

Også Bydel Vestre Aker kan for øvrig vise til svært lave smittetall. Utviklingen har her vært lik den i Bydel Ullern. Nå er Vestre Aker like, og det vil si 0,1 smittet pr. 1000 innbygger. Også Nordre Aker og Nordstrand ligger lavt.

Roser innbyggerne

– Dette hadde vi ikke oppnådd uten den gode innsatsen til innbyggerne i denne bydelen, sier Joten og retter en stor takk til alle av de vel 34.000 bydelsinnbyggerne som har fulgt smittevernrådene – holdt avstand, vasket hender, holdt seg hjemme hvis en var syk og hostet i armhulen.

– Når skal man holde seg hjemme?



– Hvis man har feber, er tungpustet, har mistet smaks- og luktesansen, hoster eller føler seg syk.

Smitteoppsporingsteamet har gjort en viktig jobb med å finne smittede.

– Det var en helt riktig prioritering, sier Joten og legger til at på det meste var rundt 20 personer i gang med dette sporingsarbeidet. Det ga resultater.



– Vi sto en helt spesiell situasjon. Vår primære oppgave var å redde liv, sier Joten og legger til at det ikke var en vanskelig prioritering.

Viruset tar ikke ferie

– Nå gjelder det ikke å slappe av. Viruset tar ikke ferie selv om det nå er ferien som står for tur.

Bydelsdirektøren er veldig opptatt av at folk må være like flinke til å følge smittevernreglene i sommer, slik at en kan fortsette med å åpne opp samfunnet når ferien er over.

Hvis en føler at en bør teste seg så kan en ta kontakt med fastlegen eller ringe Oslo kommunes koronatelefon. Da slår en 21 80 21 82. Der er det åpent fra klokken 09.00 til 21.00 på hverdager og fra klokken 12.30 til 19.30 på lørdager og søndager.

Bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker samt Frogner samarbeider om en feberpoliklinikk på Volvat.

– Hvor lenge må vi være flinke?



– Til det kommer en vaksine.

– Når kommer den?



– Tidligst neste år.

– Hvis vi får en oppblomstring i sommer, hva gjør dere da?

– Slik vi gjorde i starten av pandemien. Liv og helse har førsteprioritet. De eldre med kroniske og underliggende sykdommer er mest utsatt. Nå har vi erfaring med hvordan vi skal håndtere en slik situasjon, men vi håper og tror at vi slipper å iverksette nye tiltak.

Reality-øvelse

Viruset som entret landet, gjorde at en fikk en reality-øvelse med hensyn til hvordan bekjempe en slik pandemi.

– Jeg har aldri opplevd å lære så mye på en uke som jeg gjorde da, sier Joten. I begynnelsen fryktet hun og krisestaben at 40 til 50 prosent av de ansatte og svært mange innbyggere kunne bli syke.



– Det skjedde ikke. Vi fikk noen i karantene, og det var utfordrende nok.

– Når gikk dere tomme for smittevernsutstyr?



– Vi gikk ikke tomme – heldigvis!

Nye måter

I Bydel Ullern – som i resten av landet – har en måttet lære seg å jobbe på nye måter. Særlig har digitale verktøy hatt sitt inntog i ekspressfart. Fortere enn noen kunne forestille seg. Blant annet digitale møter har vist seg meget effektivt.

– Vi må fortsette på den veien. Når vi møtes digitalt, får vi faktisk frigitt tid og de ressursene kan vi bruke på innbyggerne. Utmerket!

Bydelsdirektøren opplevde også at når samfunnet ble stengt, meldte ansatte seg for å ta andre oppgaver i bydelen. Det var mange som ønsket å bidra til å løse bydelens utfordringer.



– Imponerende. På den måten kunne ansatte – som ikke var helsepersonell – overta oppgaver, slik at helsepersonellet ble brukt på best mulig måte.

Det ble samarbeidet på tvers og en måtte arbeide på en annen måte. Mange trivdes godt med det.

Angst – på godt og vondt

Det er ikke tvil om at angsten tok tak i de fleste i starten. Ingen visste hva en sto overfor – verken den enkelte eller samfunnet som helhet.

– Angsten har nok vært en medvirkende årsak til at smitteverntiltakene fikk umiddelbar effekt.

Angsten har nok også gjort at mange – kanskje først og fremst enslige eldre – fikk en tøff tid. Isolasjon og ensomhet gjør ingen godt – uansett alder. Det blir ikke bedre hvis en samtidig er engstelig.



– Har dere nå merket økt etterspørsel etter psykisk helsehjelp.

– Ikke i noen stor grad. Det vi har registrert er at det – etter at skoler og barnehager åpnet – er flere meldinger til barnevernet.

Under nedstengingen var det eksepsjonelt få meldinger. Da var det ingen som kunne oppdage hva som skjedde innenfor husets fire vegger.

– I bydelen var vi for eksempel raskt ute med å åpne forsiktig opp både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter, sier Joten og legger til at det er viktig å bryte isolasjon.



– Heldigvis så vi også hvor flinke folk var til å hjelpe hverandre. Det ser ut til at folk har klart seg relativt bra til tross for at den normale kontakten med andre fikk en bråstopp.

– Det sier noe om hvilket potensiale det er i samfunnet – enten en er frivillig på eget initiativ eller om en arbeider i et fellesskap med andre frivillige.

– Har dere fått mye kjeft?



– Nei. Derimot har hjemmetjenesten fått mye ros.

– Når åpner du mer i bydelen?



– Det er ikke opp til bydelen å bestemme. Vi åpner når myndighetene gir klarsignal.

– Nedstengingen begynte lokalt før regjeringen grep inn. Kan en ikke ta lokale bestemmelser med hensyn til åpning?

– Nei. Der må vi følge de nasjonale retningslinjene, sier Marie Anbjørg Joten.

Det koster

Pandemien koster – både menneskelig og økonomisk. Innbyggerne betalte prisen ved et sterkt redusert tilbud og lukking av de vanlige møteplassene.

– De økonomiske rammene blir tøffe i tiden framover.

Bydelen har måttet ty til sparebøssen i den perioden vi har bak oss, selv om det er økte bevilgninger fra Oslo kommune i disse korona-tider. Hun og hennes stab kan gå en utfordrende tid i møte.



– Vi må tenke nytt også når det gjelder økonomi. Vi skal fortsette med å gi gode tilbud til innbyggerne, og da må vi finne nye og andre måter å gi tjenester på, som mer digitale tjenester samt velferdsteknologi, sier bydelsdirektøren.

OPPDATERING TIRSDAG: Etter at dette intervjuet ble gjort, har det kommet en helt fersk rapport tirsdag, som viser at Bydel Nordstrand akkurat nå har gått forbi Bydel Ullern de siste par dagene i færrest smittede. Red.



